El nuevo plan de asfaltado de Plasencia incluye la mejora en 18 vías Imagen del estado de la calle Francisco de Malpartida. :: d. palma REDACCIÓN Lunes, 19 noviembre 2018, 08:34

plasencia. Mañana se conocerá cuántas empresas se han presentado para ejecutar el plan de asfaltado de 2018, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 301.469,82 euros y en el que se incluye la reforma del pavimento en 18 calles.

Se trata del tramo superior de la avenida Gabriel y Galán, calle Miguel de Cervantes, calle Polo Benito, calle Mayorga, calle Donoso Cortés, estacionamiento de la plaza de San Juan, un tramo de la avenida Bravo Murillo, glorieta del Cantero, un tramo de la calle Barriales, calle Francisco de Malpartida, María Jesús Tostacia, Ciudad de Consuegra, dos tramos de la calle Rodrigo Alemán, calle de la Cruz Roja, glorieta Carretera de Salamanca, calle Pedro Íñigo y Juan Bautista de Celma.

Aunque su arreglo no se llevará a cabo antes de que finalice el año, una vez se culminen las obras, supondrá la puesta a punto de 35 vías en pocos meses, después de llevar dos años sin asfaltado en Plasencia. Cabe recordar que en 2016 no hubo por falta de presupuesto y que el de 2017 no se ejecutó por los diversos recursos que se sucedieron en su tramitación. De hecho, este plan es el que finalizó el pasado verano y que ha supuesto el arreglo de 17 vías de la mano de la mercantil Hijos de González Meras por un importe de 204.344 euros.