El nuevo cumpleaños de la concejala Elena Mejías

Hacía mucho tiempo que la caída de un árbol no causaba tanto impacto en la ciudad. Los daños materiales o físicos que provocó el desplome ... de un tronco en el colegio Inés de Suárez no fueron demasiados, pero sí el miedo en el cuerpo y la sensación de que faltaron centímetros para que ahora hubiera que estar lamentando una situación dramática.

Lo extraño es que la caída de un árbol, justo a la salida de las clases, solo hiriera de cierta consideración a una persona y, de forma leve, a otras cinco. La peor parte se la llevó Elena Mejías, concejala de Unidas Podemos, que horas después de recibir el alta hospitalaria, reconocía en redes sociales que había vuelto «a nacer».

«A veces la vida te da un golpe y te dice que no es tan importante acabar antes o después el proyecto, las lecturas que no consigues terminar, llegar con tiempo al cole para poder aparcar cerca o una riña absurda con alguien que quieres. A veces te dice que unos metros pueden cambiarlo todo y que valores lo realmente importante» decía en el inicio de su carta Mejías.

Tras golpear el árbol en su espalda, «por unos momentos solo podía pensar en la gente que había debajo de la copa, niños muchos de ellos. Luego me he mareado del dolor y ya sólo podía pensar en mi hija y mi hijo. Afortunadamente, todo ha sido un enorme susto para todos y todas, los más pequeños sobre todo».

Tras ser trasladada al hospital, a las siete de la tarde recibió el alta con «calmantes y la recomendación de celebrar esta fecha casi como otro cumpleaños. Podía haber sido muchísimo peor, eso me han dicho y así ha sido por desgracia en Madrid y otros puntos del país».

Elena Mejías quiso dar las gracias a «todas las madres que se acercaron a mí cuando más me dolía y más preocupada estaba para buscar soluciones, que se llevaron a mi hija y la han tratado como una reina hasta que he salido del hospital, que buscaron quin recogiera a mi hijo, que me tranquilizaron y me acompañaron. A las madres y padres que levantaron la copa del árbol para que las personas sobre las que había caído pudieran salir. A todas las que me habéis escrito y llamado preocupándoos, también gracias a los médicos y médicas que me atendieron y tranquilizaron, y por supuesto, a la sanidad pública».

Por último, la edil reconocía que este percance «ha sido algo difícil de olvidar, que dolerá unos días, pero nada para que lo que podía haber pasado en la puerta de un colegio lleno de niños y niñas. Solo quiero dar las gracias a la vida y a todas las personas maravillosas que me han sostenido hoy, hoy creo que me costará coger el sueño».