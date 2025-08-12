HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, en la recepción de los dos autobuses eléctricos en el mes de junio. J. C. R.

El nuevo contrato del bus urbano de Plasencia puede retrasarse hasta 2027

El servicio no se adjudicará hasta que la asistencia técnica redacte toda la documentación, en una tarea que comenzará en otoño y que podría durar hasta 18 meses

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Martes, 12 de agosto 2025, 09:04

El relevo en la gestión del servicio de autobús urbano de Plasencia tendrá que esperar. El proceso administrativo que acaba de poner en marcha ... el Ayuntamiento para contratar la asistencia técnica, jurídica y económica que redactará toda la documentación necesaria para licitar la futura concesión alarga el horizonte temporal. Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo contrato no estará listo para su firma hasta bien entrado 2027.

