El nuevo contrato del bus urbano de Plasencia puede retrasarse hasta 2027

El relevo en la gestión del servicio de autobús urbano de Plasencia tendrá que esperar. El proceso administrativo que acaba de poner en marcha ... el Ayuntamiento para contratar la asistencia técnica, jurídica y económica que redactará toda la documentación necesaria para licitar la futura concesión alarga el horizonte temporal. Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo contrato no estará listo para su firma hasta bien entrado 2027.

La licitación de este contrato de asistencia, publicada el 5 de agosto, fija la apertura de ofertas económicas para el 9 de septiembre. Su valor estimado asciende a 39.387 euros (IVA incluido) y el plazo máximo de ejecución es de 18 meses, contados a partir del quinto día posterior a la formalización del contrato. Sin embargo, el calendario del procedimiento de adjudicación sugiere que la asistencia técnica no podrá comenzar a trabajar antes de la segunda quincena de noviembre.

El cronograma previsto tras la apertura de ofertas apunta la valoración y propuesta de adjudicación para finales de septiembre; la presentación de la documentación por parte del adjudicatario, entre el 10 y el 24 de octubre; la adjudicación definitiva a finales de octubre; la finalización del plazo legal previo a la firma a mediados de noviembre; y la firma del contrato de asistencia en la segunda quincena de noviembre.

A partir de esa fecha, y durante un máximo de 18 meses, se desarrollarán las cuatro fases de la asistencia técnica, lo que situaría su finalización en mayo de 2027 si se utiliza todo el plazo. Sumando el tiempo adicional necesario para la adjudicación definitiva y la firma de la concesión, el nuevo contrato de servicio no estaría listo antes del verano de 2027, siempre que no se presenten alegaciones ni las licitaciones queden desiertas en sus primeras convocatorias.

Cuatro fases

El pliego de prescripciones técnicas detalla el trabajo de la asistencia, que abarcará la redacción del reglamento de viajeros, el estudio de viabilidad económico-financiero, el proyecto que definirá la red de líneas, paradas, horarios, vehículos y tarifas, así como los pliegos técnicos y la asistencia en la elaboración del pliego administrativo. También deberá analizar las ofertas que se presenten cuando se licite la futura concesión, resolviendo dudas y elaborando informes técnicos.

La Fase I, con un plazo de 40 días, incluye la redacción del reglamento de viajeros. Contempla el estudio de la legislación aplicable, el análisis del proceso de contratación, encuestas para conocer las necesidades de movilidad, mediciones de tiempos y recorridos, estudio del parque móvil y su posible renovación, así como la evaluación del estado de las paradas.

La Fase II, de 70 días, comprende la elaboración del estudio de viabilidad y el desarrollo del proyecto técnico. Incluirá la evaluación de la cobertura de la red, el marco tarifario y la situación jurídica y financiera de la concesión vigente, y se plantearán alternativas de reordenación de líneas con estimaciones de demanda, costes e ingresos. El resultado será un proyecto con la descripción de la red, horarios, estructura de costes y propuesta tarifaria.

La Fase III, también de 70 días, se dedicará a la redacción del pliego de prescripciones técnicas y a la asistencia en la elaboración del pliego administrativo. Definirá el servicio en detalle, desde itinerarios hasta necesidades de paradas y actuaciones para mejorar la velocidad comercial, así como las pautas de modernización y condiciones de subrogación del personal.

Finalmente, la Fase IV, comprenderá la asistencia técnica y jurídica durante el proceso de licitación del servicio, respondiendo a consultas de licitadores, elaborando informes técnicos y asistiendo a la mesa de contratación. Esta fase concluye con la entrega de los informes sobre las ofertas recibidas, pero no incluye la firma del contrato de servicio.

Las tres primeras fases abarcan un total de seis meses. La cuarta fase, aunque con un plazo de dos meses, no se activa hasta que se reciben las ofertas de la licitación de la concesión. Una vez entregados los informes a la mesa de contratación y finalizada así la labor de la asistencia técnica –con un plazo máximo de ejecución de 18 meses–, pueden transcurrir entre dos y cuatro meses hasta la firma efectiva del contrato de concesión. Durante este periodo, el Ayuntamiento debe formular la propuesta de adjudicación, supervisarla, solicitar la documentación al adjudicatario, aprobar la adjudicación definitiva, notificarla y esperar el plazo legal de 15 días hábiles para posibles recursos.