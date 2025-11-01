Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

El Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia ha condenado a un vecino de Malpartida de Plasencia a nueve meses de prisión y ... al pago de 6.000 euros de indemnización por un delito de calumnias e injurias contra el alcalde José Raúl Barrado, el secretario y el teniente de alcalde.

La sentencia considera probado que el acusado, sin antecedentes penales, publicó en un grupo de Facebook con unos 2.000 miembros varios mensajes en los que los acusaba de «falsificar informes», «engañar al juez» y «robar a los vecinos» en el marco de un conflicto relacionado con la red de agua.

El tribunal determina que estas expresiones, carentes de base probatoria o respaldo judicial, vulneran los artículos 205 y 206 del Código Penal al imputar delitos inexistentes, superando los límites de la libertad de expresión.

El fallo establece que las publicaciones causaron un perjuicio a la reputación y vida personal de los afectados, por lo que el condenado deberá abonar 2.000 euros a cada uno de ellos, publicar íntegramente la sentencia en el mismo grupo de Facebook y asumir las costas del proceso.