HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

La sentencia considera probado que el acusado publicó en un grupo de Facebook varios mensajes en los que los acusaba de «falsificar informes», «engañar al juez» y «robar a los vecinos»

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia ha condenado a un vecino de Malpartida de Plasencia a nueve meses de prisión y ... al pago de 6.000 euros de indemnización por un delito de calumnias e injurias contra el alcalde José Raúl Barrado, el secretario y el teniente de alcalde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3 Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  6. 6

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  10. 10

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia