La nueva leyenda que lucirá en una veintena de pasos de peatones

Con el objetivo de lograr que no se produzcan atropellos en los pasos de peatones, donde han tenido lugar los siete contabilizados en lo que va de año, uno de ellos con una víctima mortal, la Concejalía de Interior llevará a cabo nuevas actuaciones en los pasos de cebra. Según han adelantado este martes el edil delegado, David Dóniga, y el intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor, las actuaciones se realizarán en los pasos de peatones más conflictivos por ser los que más tráfico soportan. Son los ubicados en las avenidas de La Salle, La Vera, Salamanca, Extremadura, Virgen del Puerto, puente Trujillo y algunas calles de Miralvalle. Se van a volver a pintar, se revisará su señalización vertical y su iluminación y en los mismos se pintará la leyenda: 'Pare, mire, espere a que el coche se detenga, cruce'. Una iniciativa que ya se llevó a cabo hace unos años y que ahora se vuelve a repetir alcanzando a más pasos de peatones. «Porque para acabar con los atropellos, los ciudadanos se tienen que olvidar de que tienen preferencia a la hora de pasar por el paso de cebra; es imprescindible que no lo hagan hasta que el coche no se pare», reclama Cenalmor. El intendente también ha destacado que el estudio sobre los atropellos producidos en la ciudad ha permitido definir el perfil de los implicados: «La víctima es una mujer mayor de 60 años y el conductor que atropella, un hombre de más de 70 años».