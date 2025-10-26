Una nueva cubierta de medio millón de euros devolverá el esplendor a la fábrica de harinas El Ayuntamiento ha iniciado la licitación para reparar el tejado del edificio del canal de La Isla y garantizar su conservación patrimonial

La antigua fábrica de harinas de Plasencia volverá a lucir el aspecto con el que nació a comienzos del siglo XX. Su emblemático edificio B1 –el de forma en ele que penetra en el canal de La Isla y que durante décadas ha albergado talleres, aulas y actividades formativas– será objeto de una reparación integral de la cubierta que sustituirá la estructura deteriorada por una nueva de madera laminada y teja de cerámica tradicional. La elección de materiales tratará de respetar la imagen original del inmueble y garantizar su seguridad y eficiencia durante las próximas décadas.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento y redactado por el arquitecto José Carlos Salcedo Hernández, tiene un presupuesto de 463.967 euros (con IVA) y un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación está financiada con fondos europeos Next Generation, destinados a impulsar la rehabilitación sostenible del patrimonio público. El plazo de presentación de ofertas para rehabilitar la cubierta permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre.

Una nueva piel

La intervención transformará por completo la parte superior del edificio, una amplia nave de estructura de madera que, tras más de un siglo de vida, presentaba filtraciones, deformaciones y daños estructurales. El proyecto contempla la sustitución de las cerchas más dañadas por nuevas piezas de madera laminada, un material natural y de gran resistencia, que reproducirá la geometría y pendiente del tejado original.

La madera laminada, de castaño y pino, garantiza un comportamiento estructural superior, mayor durabilidad y una estética cálida que se integrará con la madera antigua que aún puede conservarse. Las partes originales que mantengan su integridad serán limpiadas, tratadas contra xilófagos y consolidada su estructura, de forma que el conjunto resultante combine tradición y tecnología sin perder autenticidad.

Sobre esta nueva base se instalará un sistema de impermeabilización y aislamiento térmico moderno, que mejorará la protección frente a la lluvia y reducirá las pérdidas energéticas. El acabado exterior será de teja cerámica curva, similar a la original, con aleros y remates reconstruidos según los perfiles históricos. En conjunto, la obra devolverá al edificio su perfil característico sobre la plaza de la Cruz Dorada, con la estética sobria y elegante que lo distingue desde principios del siglo pasado.

Más allá de la imagen exterior, la intervención busca asegurar la estabilidad estructural del inmueble, uno de los principales objetivos del proyecto. El estudio patológico previo detectó un desaplomado del muro oriental causado por la deformación de una cercha de esquina. Para corregirlo, se sustituirá por completo la cercha afectada y se reforzarán los puntos de apoyo en los muros de fábrica, además de aplicar tratamientos de consolidación en las zonas de contacto entre madera y piedra.

También se renovarán los canalones y bajantes de evacuación de aguas pluviales, se colocarán barreras impermeables, y se ejecutarán reparaciones interiores en falsos techos y paramentos dañados por filtraciones.

Memoria industrial de la ciudad

La fábrica de harinas, ubicada junto al cauce del río Jerte, forma parte del paisaje y la memoria colectiva de Plasencia. Su origen se remonta al antiguo molino de San Francisco, documentado ya en el siglo XIII, y a lo largo de los siglos ha pasado por diferentes etapas: fue fábrica de seda, serrería, fábrica de luz y finalmente harinera moderna a finales del XIX, cuando la industria local adoptó el vapor y la electricidad como nuevas fuentes de energía.

El edificio B1, construido como nave-almacén, es una muestra destacada de la arquitectura industrial de principios del siglo XX, con muros de mampostería de granito y una estructura de madera de castaño de grandes dimensiones. Su resistencia permitió que, tras el cierre de la fábrica, el inmueble se adaptara a usos municipales como la Escuela Taller, la Universidad Popular y la Escuela de Cocina. Sin embargo, el paso del tiempo y las filtraciones de agua en la cubierta pusieron en riesgo la integridad del conjunto.

Esta actuación es la primera fase de un plan más amplio de conservación del conjunto de la fábrica de harinas, definido a partir del estudio patológico para la conservación del patrimonio industrial de Plasencia, elaborado en 2024. Dicho estudio identificó el edificio B1 como el de actuación prioritaria, al concentrar las principales patologías estructurales y acoger la mayor parte de la actividad municipal del complejo.

El proyecto, además de estabilizar la estructura, busca mejorar la eficiencia energética del inmueble mediante un mejor aislamiento térmico y una envolvente más estanca. Estas mejoras permitirán ahorrar energía, aumentar el confort térmico y reducir los costes de mantenimiento.