Noelia García: «La silla de ruedas no es un obstáculo para conseguir lo que te propongas»

Acababa de terminar Empresariales en la Universidad de Valladolid cuando un simple resbalón le cambió la vida de manera radical. Era 1996 y tenía 21 años.

«Al salir de casa, di un traspié y me caí», recuerda Noelia García Martín. «Me lesioné el menisco y en la clínica me escayolaron y me mandaron rehabilitación». Pero la lesión, lejos de mejorar, empeoró. «Me derivaron a otra clínica de Sevilla para hacerme una artroscopia, me dijeron que estaría 48 horas, no más».

Tras la intervención, Noelia dejó de sentir sus piernas. «Me dijeron que era por la anestesia, que ya se me pasaría». No fue así. Tres días después de la operación le comunicaron que tenía una lesión medular y que no volvería a andar. «Cuando me pusieron la epidural para la operación, el 22 de agosto de 1996, esa fecha no la podré olvidar jamás, pincharon en la médula espinal». Las 48 horas en la clínica de Sevilla se convirtieron en nueves meses y a éstos les siguieron otros más en otros centros hospitalarios. «Los 11 que pasé en el último, en el de parapléjicos de Toledo, aprendí a ser independiente en una silla de ruedas». Y comenzó una nueva vida. «Para entonces el proceso mental ya lo había hecho, había aceptado lo ocurrido y había decidido que seguiría para adelante». Asegura que fue posible por la ayuda incondicional de sus padres –su madre estuvo con ella en todos los ingresos– y sus hermanos. «Pensé que lo mío no tenía solución y no estaba dispuesta a amargar la vida a quienes estaban conmigo».

En Plasencia, tras el periplo hospitalario, hizo nuevos amigos, «de los que tenía antes de todo me quedaron solo dos, está claro que el resto no lo eran», y empezó a nadar. «El entrenador Laureano Gil vio cualidades en mí para este deporte y comencé a competir». Lo hizo durante 12 años, ocho de ellos en la selección nacional, ganó la Medalla de Plata en los 100 metros braza en Atenas 2004, pero un nuevo golpe la obligó a dejarlo. «Un quiste en la médula espinal, me retiré en 2012».

En 27 años se ha sometido a 47 intervenciones. La última, en plena pandemia. «Me tuvieron que amputar la pierna derecha por una osteomielitis; fue todo muy rápido y me costó asumirlo, la verdad». Pero lo volvió a hacer. Otra vez rehabilitación, «para aprender a manejar la prótesis», y vuelta a empezar.

Esta mujer, Medalla de Extremadura en 2010, tiene claro que seguirá levantándose ante cualquier adversidad. «Porque en la vida, querer es poder, y la vida es muy bonita y hay que disfrutarla, y hacerlo en una silla de ruedas no es ningún obstáculo para conseguir lo que te propongas».

Su historia de superación, su empuje y coraje, su lucha constante por la vida centran su libro 'De mis pies a mis ruedas. Cómo me cambió la vida'. «Es una autobiografía y la he querido escribir para ayudar a otros que puedan haber pasado o estén pasando lo mismo que yo». Como lleva haciendo desde hace 20 años, ayudando a otros con charlas y talleres con Aesleme, con el programa 'Te puede pasar', y la Fundación Jóvenes y Deporte, ahora con el proyecto 'Como bien, vive mejor'. «Charlas para concienciar y prevenir accidentes, porque todos estamos en el bombo de la lotería».

El libro en el que cuenta su historia, cuyo último capítulo titula 'La vida continúa', lo presenta este jueves, a las 18 horas, en el centro cultural de Las Claras. Dirigirá el acto la primera concejala del Ayuntamiento de Plasencia, María Antonia Rivera, «porque me conoce desde que nací», y también acompañarán a Noelia su amigo Anselmo Solana, el alcalde Fernando Pizarro y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que es el autor del prólogo. Un pequeño texto en el que define a esta exnadadora paralímpica como «una mujer luchadora y un ejemplo de vida».