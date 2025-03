A medida que pasan los años, la salud mental de niños y adolescentes cobra más importancia en la esfera pública. No es que sus problemas ... sean mayores que hace veinte años, pero sí son diferentes las causas que los originan. De eso se va a hablar en las jornadas de salud mental de la infancia y la adolescencia previstas en el Teatro Alkázar los días 10 y 17 de mayo, dirigidas a padres y tutores. Blanca Lusilla, coordinadora de la unidad de salud mental infanto-juvenil del hospital, es una de sus organizadoras.

–¿La salud mental distingue de pequeñas y grandes ciudades?

–Las grandes tienen más problemas. Allí se potencian tanto los avances como los problemas sociales. En una ciudad como Plasencia, si nos organizáramos bien y tuviéramos unos medios razonables, deberíamos tener a los niños y a los adolescentes con una buena salud mental.

–¿Cuáles son las patologías más comunes en los jóvenes?

–En los pequeñines vemos trastornos de neurodesarrollo. Trabajamos con la detección precoz del autismo. Según van creciendo, vemos a niños revoltosos, impulsivos... En este sentido, es importante la detección precoz del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los desafiantes, los desobedientes, también son motivo de consulta. Ya en la preadolescencia y la adolescencia vemos casos de autolesiones, de violencia hacia los padres, de depresiones e incluso ideas de suicidio. El curso pasado tuvimos cinco intentos de suicidio, pero este año hemos notamos bastante alivio. Haber ido a los institutos creo que ha ayudado, porque antes estábamos superados.

–¿A qué edades suelen empezar a manifestarse los problemas de ansiedad o depresión?

–El 60% de los trastornos mentales empieza antes de los 18 años. Y una de sus principales causas, aunque no se habla mucho de ello, es el estrés y la carga que soportan los padres por la crisis que estamos sufriendo. Cuando los padres están tan desbordados, a veces no pueden dedicar el tiempo suficiente a sus hijos.

–¿Cuáles son las principales alertas a las que estar atentos?

–Que esté mucho tiempo en su habitación, que esté de mal humor, que deje de salir con los amigos, que bajen las notas, que haya autolesiones...

–¿Hay un perfil determinado de paciente joven con problemas de salud mental?

–Afecta a todas las clases sociales. Los problemas de depresión afectan más a las mujeres y los trastornos de conducta y las adicciones, más a los varones. Pero creo que nos estamos igualando bastante.

–¿El profesorado se involucra lo suficiente para detectar si un alumno sufre acoso?

–Es un problema gravísimo en este momento, ya sea de acoso o de conflicto entre iguales. Los maestros pasan muchas horas con los alumnos y tienen una relación muy cercana, así que son fundamentales para detectar un problema. Y en los institutos, al ser más profesores, depende de la sensibilidad que tengan, aunque los orientadores están muy pendientes. Este tipo de casos es la mitad de la carga asistencial de nuestro servicio, por lo que la Consejería de Educación y el Ministerio deberían poner los medios para solucionarlo. Los niños de ahora han perdido la capacidad de negociar entre ellos y hay que actuar con programas específicos. Poner de acuerdo a padres y profesores desborda a las posibilidades que tiene un centro. Con un solo orientador y un educador para un instituto de 600 alumnos, no es suficiente.

–¿Internet y el porno es otro grave problema?

–La pornografía me da taquicardias. Su efecto sobre niños tan pequeños es catastrófico. El primer trabajo que hay que hacer es prevenir. No se puede dar un móvil a un niño como no le puedes dar un coche. Solo hay que dejarlos con un programa de control parental, vigilando su tiempo de uso y los sitios que visita. Hay que dejarles claro que esa violencia y esa actitud denigrante hacia la mujer no forma parte de la vida real.