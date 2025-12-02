Un niño de dos años será el encargado de accionar el encendido de Navidad El evento tendrá lugar el viernes a las 18.30 en la Plaza Mayor, con el espectáculo infantil de ‘El Duende de la Navidad’ antes y después del acto

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Plasencia dará la bienvenida oficial a la Navidad el próximo viernes 5 de diciembre con el tradicional encendido de las luces navideñas, un acto que tendrá lugar en la Plaza Mayor y que comenzará a las 18.30 horas. Este año, el momento más especial llegará de la mano de Marco, un niño placentino de dos años que será el encargado de pulsar el botón que iluminará el centro de la ciudad.

Antes del encendido, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo de ‘El Duende de la Navidad’, un show diseñado para los más pequeños con globos, magia e interacción. «El espectáculo comenzará a las 18.30. A las 19.00 horas haremos una breve pausa para proceder al encendido oficial de las luces y, posteriormente, el duende retomará su actuación para seguir disfrutando de este momento tan especial y dar, entre todos, la bienvenida a la Navidad», explicó el concejal de Infancia y Familia, David Calvo.

Por su parte, el concejal de Festejos, David Dóniga, subrayó la ilusión con la que se preparó la programación navideña de este año y recalcó la importancia de que los más pequeños sean protagonistas del inicio de las fiestas. «Queremos que el encendido sea un acto para toda la familia, un encuentro en el que la ciudad se reúna para compartir la magia de estas fechas. Contar con Marco simboliza esa ilusión infantil que queremos que lo impregne todo», destacó.

El encendido se suma a las novedades ya avanzadas por el Ayuntamiento hace unas semanas, cuando presentó el plan de iluminación navideña, concebido para reforzar la imagen del centro histórico y mejorar la experiencia de vecinos y visitantes. Según explicó entonces Dóniga, la iluminación cubrirá este año todo el perímetro de la Plaza Mayor, después de que el pasado año comerciantes, asociaciones vecinales y visitantes lamentaran que las luces solo alcanzaran la parte norte y la fachada del Ayuntamiento.

Imagen más potente

«La imagen será mucho más potente y representativa de nuestra ciudad», afirmó el concejal al presentar los detalles del dispositivo. En ese momento, ya anunció también que el encendido oficial tendría animación musical y alguna sorpresa, siguiendo la línea del pasacalle celebrado el año pasado.

Entre las principales novedades del alumbrado destacan la instalación de una gran bola transitable, que permitirá al público entrar y hacerse fotos en su interior, y un abeto luminoso de 15 metros de altura, llamado a convertirse en uno de los símbolos de la decoración navideña placentina. Todo ello forma parte de un conjunto de más de 145 puntos de luz distribuidos por todos los barrios de la ciudad.

Dóniga precisó que esta apuesta responde al interés turístico y a las demandas del comercio local, que considera la iluminación navideña un motor para atraer público al centro urbano. «Queremos que Plasencia se consolide como destino atractivo en el periodo navideño. Esta iluminación es un apoyo directo al comercio y a la hostelería», señaló.

Toda la instalación será LED, lo que garantiza –según recordó el concejal– un importante ahorro energético y una reducción de la contaminación lumínica. El horario de encendido variará en función de los días: hasta las 0.00 horas de domingo a jueves, hasta las 2.00 los fines de semana y hasta las 4.00 en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes.