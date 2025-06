Neex denuncia la falta de actividades públicas acuáticas inclusivas

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 30 de junio 2025, 07:46 Comenta Compartir

La asociación Necesidades Especiales Extremadura (Neex) ha reclamado más actividades acuáticas inclusivas para este verano y ha denunciado la falta de oferta por parte de las administraciones públicas durante el periodo estival. Según Esther Sánchez Tapia, presidenta del colectivo, pese a iniciativas como la campaña municipal ‘Ni un niño sin saber nadar’, no se han garantizado alternativas reales para menores con discapacidad.

«No se puede eludir la responsabilidad de hacer que ningún niño se quede sin saber nadar, pero no solamente si tiene 2, 3, 4 o 5 años, sino con cualquiera más allá de su capacidad», afirmó Sánchez Tapia, que también ha subrayado que esta responsabilidad no puede recaer en los clubes deportivos: «No son administraciones públicas». En este sentido, insistió en que es la administración quien debe velar por los derechos de todos los ciudadanos, no bajo un principio de igualdad, sino de equidad: «Dar a cada cual lo que necesita en función de su necesidad. No es lo mismo dar 50 euros a Florentino Pérez que a personas a las que de verdad les hace falta».

La presidenta de Neex ha destacado el trabajo conjunto realizado con el club La Vinosilla, que ofrecerá este verano clases de natación adaptadas para garantizar que ningún niño se quede sin la posibilidad de aprender a nadar o de disfrutar de actividades acuáticas.

Además, Sánchez Tapia ha reivindicado la necesidad de diferenciar entre actividades segregadas y propuestas realmente inclusivas: «Algo inclusivo es cuando mi hija de 14 años, que no tiene ningún tipo de discapacidad, puede llevar a cabo la actividad que sea con mi hija de 12, que sí la tiene». Para Neex, la inclusión real implica compartir espacios y experiencias en igualdad de condiciones, respetando las diferencias y aprendiendo a convivir con ellas.

La presidenta ha expresado su agradecimiento al club La Vinosilla por su implicación desde el primer momento: «No nos alcanzará la vida para darles las gracias, por abrirnos las puertas, porque no encontrábamos posibilidad para nuestros hijos».