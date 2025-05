La música que llega a Plasencia en 2024

A la espera de que el Teatro Alkázar anuncie su programación para el primer trimestre del año y de saber si los presupuestos regionales acogen ... alguna partida para organizar algún gran festival –tal y como ha pedido Fernando Pizarro y así se ha comprometido la Dirección General de Turismo–, el calendario musical de Plasencia ya ha comenzado a reservar algunas fechas para algunos grandes nombres de la escena nacional.

Uno de los grandes protagonistas del primer semestre de 2024 será la Orquesta de Extremadura, que comparecerá hasta por cuatro veces en el Palacio de Congresos. Sin ir más lejos, abrirá el jueves el año musical en la ciudad. Será a partir de las 20.00, con un concierto de Navidad que dirigirá compositor colombiano Juan Pablo Valencia.

La siguiente comparecencia de la OEx llegará el 8 de marzo, de la mano el director Jaume Santonja. Al frente, el pianista israelí Tom Borrow, proclamado como uno de los grandes artistas de la nueva generación por la BBC. Ofrecerán piezas de Beethoven y Zemlinsky.

La tercera y la cuarta serán casi consecutivas. El 10 de mayo, la Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto al que ha llamado 'Después de todo', que estará dirigido por la joven lituana Izabelé Jankauskaité y que tendrá al violonchelista Damián Martínez como foco de atención. Y el 18 de mayo, celebrará un 'Concierto Músico Mágico', con Quiquemago presentando y liderando un espectáculo de música e ilusionismo.

En cuanto al Teatro Alkázar, hay varios grandes nombres confirmados. Uno de ellos es Café Quijano, que llegará el 24 de febrero a Plasencia dentro de su 'Mahattan Tour 2024'. En esta nueva gira, aparte de sus nuevos temas, el grupo leonés hará un repaso de todos sus éxitos, así como de sus boleros originales, que le han permitido ser repetidamente nominado tanto a los Grammy Award como a los Latin Grammy Award.

Otra que llega al Alkázar es Pasión Vega, el 8 de marzo, dentro de su gira 'Lorca sonoro'. Junto al actor Víctor Clavijo, recorrerá el mapa sonoro del poeta por los caminos de la música y la palabra. «Canciones y poemas que nos recordarán que, aunque mataran a Federico y callaran su voz, hay un Lorca sonoro que resonará siempre en los ecos de la memoria», dice Pasión Vega.

Y aunque aún no se sabe nada de los conciertos de Ferias o el Festival Internacional de Folk, sí se conoce algo de lo que va a ser la programación del Martes Mayor. El Ayuntamiento ha renovado su vinculación con el festival de música 'Un viaje a los 90', que se celebrará el sábado 3 de agosto. Será una edición más ambiciosa que la del año pasado, cuando se reunieron 3.000 personas en el Berrocal.

Como cabezas de cartel figuran algunos grupos que llegaron a meter varios temas en los primeros puestos de la lista del Billboard, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Estarán Corona ('The rhythm of the night'), Snap! ('The power' o 'Rhythm is a dancer') y Double You (Please don't go). Les acompañan otros como Double Vision, Abel The Kid feat. Noemy, Sensity World, Sofía Cristo y Sergio Blázquez. Los únicos que repiten en relación al año pasado son Ku Minerva y Rebeca. Otros nombres se irán confirmando en los próximos meses.

Y aparte de los conciertos en su formato más clásico, como suele ser habitual, también habrá lugar para los musicales. Los más atractivos, de momento, son el de 'Chicago', en el Palacio de Congresos el 12 de enero, y el de 'The best of Queen', en el Teatro Alkázar el 18 de febrero.