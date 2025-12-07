El Museo Pérez Enciso ofrece un taller gratuito para explorar el color como relato textil
J. C. R.
PLASENCIA.
Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00
El Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso, dependiente de la Diputación de Cáceres, ofrece el próximo viernes 12 de diciembre un taller gratuito de artes ... plásticas centrado en el color como herramienta narrativa a partir de su colección textil. Será impartido por la artista Virginia Rivas.
Bajo el título ‘El color como relato: encuentro con la colección’, la propuesta invita a explorar cómo los tonos, matices y combinaciones presentes en diferentes piezas de indumentaria revelan información histórica y cultural. Los participantes podrán analizar, interpretar y extraer sus propias paletas cromáticas, estableciendo un diálogo visual con los fondos del museo.
El taller se desarrollará entre las 16.45 y las 18.45 horas y plantea una aproximación crítica y creativa a la colección, destacando el potencial del color como vehículo de lectura y reflexión sobre el patrimonio. Las plazas son limitadas y las inscripciones están disponibles a través de la plataforma de eventos de la Diputación.
