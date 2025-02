El muro frente a los juzgados de Plasencia recupera la imagen que tenía antes de su derrumbe parcial

Antonio J. Armero Cáceres Martes, 4 de octubre 2022, 07:18 Comenta Compartir

El muro situado frente a los juzgados y junto a la urbanización Altos de Valcorchero a la altura de la calle Garganta de los Infiernos ya luce como antes de que su fachada se derrumbara parcialmente el pasado abril, tras unos días de lluvias.

En concreto, los desprendimientos comenzaron el día 12 de ese mes, cuando cayeron al suelo un buen número de los adoquines de su revestimiento exterior. Hay que recordar que los vecinos del entorno llevaban meses denunciando las deficiencias que presentaba esa pared y que habían expresado de modo reiterado su temor a que se desplomara.

Tras analizar los daños que había sufrido la estructura, los técnicos municipales decidieron perimetrar la zona y cubrir con una lona el hueco generado con el desplome parcial, para evitar posibles daños por nuevos desprendimientos. A finales de agosto comenzaron los trabajos para vaciar la parte afectada y construir de nuevo ese revestimiento. Lo que aún no han acabado son los trabajos en la cale Garganta de los Infiernos, que también presenta desperfectos importantes. Las obras en muro y calle las ejecuta la UTE de aguas y costarán unos 200.000 euros.

«Sin fallo estructural»

El derrumbe del muro no fue debido a un fallo estructural como se pensó al principio, sino a las averías que presentaban unos colectores próximos que no funcionaban correctamente, llenando la zona de agua que no se podía filtrar. Esa fue la conclusión a la que llegó la empresa Orbe, Técnicas y Medioambiente S.L., encargada de realizar el informe para esclarecer la situación.

Además, desde esta firma señalaron que no se habían detectado patologías que hicieran pensar que las estabilidades interna y global estuvieran comprometidas, desde el punto de vista de la estructura de suelo reforzado». Y también que «el volumen de muro desprendido se compone fundamentalmente de bloques prefabricados y grava». Así, señalaban que la estructura no había sido dañada, lo que facilitaba considerablemente su reparación y reducía el riesgo. Esta misma empresa fue la encargada de redactar el proyecto de reforma.

Será a mediados de 2023 cuando la UTE del Agua concluya con las actuaciones con cargo a los 15 millones de euros de inversiones que figuran en el contrato firmado en 2007. Estas son las previsiones que manejaba la empresa el pasado mes de julio y, tal y como explicó su gerente, Iván Vicente, a final de este mismo año estarán ejecutadas un 80% de los trabajos pendientes. Al arreglo del muro de Valcorchero se suman la ejecución de la línea de transporte en su último tramo –del Cachón hasta el polígono– y la nueva tubería que debe abastecer a la zona de La Vinosilla y el K-4 y que ponga fin a la complicada situación en la que están los residentes en esta urbanización, desde que se haya roto la tubería que atravesaba el río y que hasta ahora les llevaba el agua desde la planta.