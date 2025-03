El muro frente a los juzgados de Plasencia empieza a caerse, como los vecinos anunciaron que ocurriría

Antonio J. Armero Cáceres Martes, 12 de abril 2022, 14:20 Comenta Compartir

El muro de la calle Garganta de los Infiernos, que está frente a los juzgados y delimita la urbanización Altos de Valcorchero, ha empezado este martes a sufrir desprendimientos. La imagen de los adoquines caídos en el suelo no ha sorprendido a los vecinos de la zona, que llevan años denunciando el deterioro de la estructura y anunciando que iba a suceder lo que ya ha empezado a ocurrir.

El Ayuntamiento afirma que lo único que se ha desprendido es el recubrimiento estético, o sea, los adoquines, que no ejercen una función estructural o de sostén, sino únicamente ornamental. Aún así, los técnicos municipales se desplazaron ayer al lugar para comprobar de primera mano el alcance de los daños y las medidas a implantar para intentar frenar el deterioro y eliminar posibles riesgos para los ciudadanos que transiten por esa vía. Además, operarios del Consistorio han acordonado la zona, ante el riesgo de más desprendimientos de material sobre la acera.

El pasado día 28, HOY advertía del problema en una información que detallaba que las fugas de agua de la red de alcantarillado habían generado filtraciones que llevan años deformando el muro. Este se ha abombado hasta el punto de levantar el acerado que lo corona y también el asfaltado. La deformidad llega incluso a complicar el acceso a los garajes de la calle Garganta de los Infiernos. Además, la estructura en sí misma presenta varias grietas.

Los avisos de los residentes

Los residentes en la citada vía llevan tiempo pidiendo al Consistorio una solución que hasta hoy no ha llegado. «Nos aseguran que el muro no se va a caer, pero la calle se abre cada vez más y estamos muy preocupados», afirmaba una vecina el pasado día 28 en estas mismas páginas. En ellas, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, aseguraba que no había «ningún peligro, porque no hay riesgo de derrumbe del muro».

El edil comentaba también que la causa del problema eran las fugas localizadas en ese punto de la red de alcantarillado municipal. Y anunciaba la próxima renovación del colector de la calle Garganta de los Infiernos, una intervención que pondría fin a las filtraciones de líquido y con ellas a las correntías que movían la acera y la gran pared vertical que ha empezado a sufrir desprendimientos.

«Después de renovar el colector –anticipaba Hernández–, vamos a actuar en el acerado afectado y vamos a asfaltar esta calle, que de hecho está incluida en el nuevo plan de asfaltado».

Una de las hipótesis que pueden ayudar a explicar el inicio de los desprendimientos en el muro es que son consecuencia de mayores filtraciones producidas en las últimas horas, asociadas a las recientes lluvias. No obstante, serán los técnicos municipales los que aclaren los motivos de la caída de adoquines y precisen tanto el alcance del problema como su posible solución.

Temas

Agua

Inundaciones

Plasencia

Extremadura