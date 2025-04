Los multicines Alkázar de Plasencia cumplen 25 años

ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 22 de mayo 2022, 07:46 Comenta Compartir

Unos multicines con seis salas y que abrirían los siete días de la semana. Esa era la gran noticia en Plasencia hace un cuarto de siglo. En concreto, el 30 de mayo de 1997, día de la inauguración de los Multicines Alkázar. Con ella, la ciudad recuperaba un espacio en el que disfrutar del séptimo arte en pantalla grande, tras medio año sin poder hacerlo por el cierre de los antiguos cines, ubicados en lo que hoy es el teatro Alkázar.

El gran reclamo de la apertura del nuevo lugar de encuentro para los cinéfilos fue entonces 'El quinto elemento' (dirigida por Luc Besson y con Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich, Luke Perry, entre otros, en el reparto) estrenada en Plasencia como primicia nacional. Esa primera semana de vida de los nuevos cines, la cartelera se completaba con 'Space Jam', 'Romeo+Julieta' (la versión del clásico que hizo Baz Luhrmann y protagonizó Leonardo di Caprio), 'Un pueblo llamado Dante's Peak', 'El paciente inglés' y 'Secretos del corazón'. 550 pesetas costaba la entrada entonces (3,3 euros).

Para una ciudad acostumbrada a ir al cine en el centro urbano, a una calle de la Plaza Mayor, la ubicación en la avenida de Cañada Real ya suponía un cambio de costumbres. Pero la ubicación más alejada no fue obstáculo para que los multicines empezaran su andadura con buen pie. Con colas cada fin de semana durante años, nada que ver con el panorama actual, en el que quien no tiene Netflix es usuario de Movistar o de HBO Max o de Amazon Prime Vide o de Apple TV.

Hace 25 años no existía nada de esto. Solo Movistar, y en un formato que tiene poco que ver con el actual, con una oferta de contenidos mucho más reducida y que no permitía elegir qué ver en cualquier momento, como ocurre ahora. Tampoco había noticias de la piratería, que no tanto ahora como hace un lustro castigó a negocios como los cines, donde quieran que estuvieran.

Un motivo para presumir

La apertura de los multicines Alkázar supuso un cambio para Plasencia, que encontró en ellos un motivo para presumir. «La ocasión y el día eran señalados: de esos que hacen ciudad y nos alejan de la idea de pueblo», escribía el periodista Antonio Sánchez-Ocaña (A.S.O.) en su crónica sobre el acto social de inauguración. En él se llenó el hall del nuevo espacio cultural, en el que desfilaron las bebidas y los canapés servidos por el personal del Hotel Alfonso VIII.

Rafael de la Rica, el dueño del negocio, de la empresa 'Antiguos propietarios de cines de Plasencia', «agradeció en su intervención la decisión del alcalde (José Luis Díaz, de AP) de comprar el viejo teatro, salvarle de la piqueta y posibilitar la construcción de los multicines». También citó el empresario a Agustín Real, entonces concejal de Izquierda Unida y la persona «que aportó la solución que desbloqueó el tema del Alkázar y posibilitó los multicines», escribía A.S.O. en HOY el 31 de mayo del 97.

Aquellas salas por estrenar de hace un cuarto de siglo fueron una novedad por su amplitud y comodidad, y también por la calidad del sonido. Según explicó De la Rica en la inauguración, en ese momento solo había en Extremadura una sala con sonido digital, y estaba en Cáceres. Plasencia, pues, se situaba a la vanguardia regional en el sector de los multicines, gracias a seis salas de distintos tamaños. De 228 espectadores la uno, 115 la dos, 131 la tres, 180 la cuatro, 300 la cinco –que era definida como 'la joya de la corona' del espacio– y 104 la sexta, la más pequeña.

Recuerdos de la inauguración

El día de la inauguración «en la sala grande nos 'echaron' unos 'trailers' de una 'peli' futurista, de otra de dibujos animados, de otra de llorar, de esas de amor y guerra, de volcanes y alguna más, aunque al volumen no le habían cogido el truco, que casi salimos aturdidos», contaba este diario al día siguiente de la apertura.

Desde entonces, los multicines han pasado por distintas épocas. Vivió sus mejores en el primer lustro tras la inauguración y luego su tirón se ha ido reduciendo a medida que iban popularizándose otras formas de ver cine, aunque sea en casa. Más recientemente, durante la pandemia, su reapertura tras casi cinco meses cerrados suponía una de las novedades que mejor ilustraban la recuperación de una cierta normalidad después del encierro domiciliario. Hoy, el lugar tiene mucho menos público que hace 25 años, pero sigue habiendo una legión de fieles que tienen claro que el cine, como en pantalla grande, en ningún sitio.

