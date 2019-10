Multados con 6.000 euros 18 dueños de perros por llevarlos sueltos en Plasencia Una pareja pasea con su perro atado por la plaza. :: andy solé En lo que va de año no se ha registrado ninguna sanción por no recoger los excrementos de los animales en la vía pública ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 21 octubre 2019, 08:11

Más de 6.000 euros en sanciones son los que ha impuesto la Policía Local en la ciudad tanto el año pasado como lo que va de este a dueños de perros por incumplir la normativa en vigor.

Según los datos facilitados por el concejal de Interior, David Dóniga, en lo que va de año se ha multado a 18 dueños de perros por llevarlos sueltos. La normativa establece multas de 100 euros por esta infracción, pero esta cantidad se eleva hasta los 351 euros cuando se trata de perros peligrosos y en 17 de las 18 denuncias acumuladas en lo que va de año se ha dado este caso.

Una cifra global, los 6.000 euros, que por el momento es inferior a la que cerró el pasado año, que ascendió hasta los 6.591 euros. Porque a lo largo de 2018 la Policía Local impuso un total de 26 denuncias. Tal como detalla David Dóniga, fueron nueve denuncias por llevar perros peligrosos sueltos, diez denuncias por llevar perros sueltos, cinco denuncias más a dueños por no recoger los excrementos de sus animales en la vía pública (infracción castigada con 326 euros) y dos denuncias a propietarios de perros por no tenerlos vacunados (401 euros).

«Hay que garantizar la convivencia en la ciudad entre quienes tienen mascotas y los que no tienen y, por eso, es preciso que se cumpla la ordenanza de tenencia de animales», señala el concejal de Interior. «Por eso, añade asimismo, la Policía Local está vigilando que así sea y con esta labor se va a continuar».

También, asegura, con las campañas de concienciación que desde el Ayuntamiento, especialmente desde la Concejalía de Servicios Municipales y Salud Pública, se han venido realizando para que los dueños de mascotas cumplan con sus obligaciones y la convivencia, sobre todo en parques y zonas verdes, sea posible. En la última campaña llevada a cabo el Ayuntamiento repartió de forma gratuita 3.000 folletos informativos con los cambios producidos en la normativa, 3.000 dispensadores con 15 bolsas cada uno de ellos para los excrementos y mil botellas de agua, porque los cambios en la ordenanza recogen desde diciembre de 2018 la obligación de los propietarios de limpiar las micciones de sus mascotas.

Los cinco parques

«Las campañas sí suponen un avance porque en lo que va de año, por ejemplo, no se han puesto aún sanciones a dueños por no recoger los excrementos; también, reconoce Dóniga, porque para denunciar y multar es preciso que los agentes presencien la falta y esto no siempre es posible».

En cualquier caso, además de continuar con la labor de vigilancia policial, el Ayuntamiento quiere avanzar en la concienciación y en la puesta en marcha de medidas que faciliten la convivencia. Es el motivo por el que, según adelantó recientemente el alcalde, Fernando Pizarro, se llevará a cabo un proyecto piloto con escolares de la ciudad, y también se habilitarán cinco parques específicos para perros.

La ciudad cuenta con seis áreas en la actualidad para el esparcimiento de las mascotas, pero su número alcanzará las nueve y cinco de ellas, algunas de las que ya hay y otras de las que se habilitarán, se cerrarán y acondicionarán con juegos específicos para perros. Estos parques forman parte de las actuaciones ya adjudicadas, a las que se han destinado 300.000 euros de fondos europeos, que se llevarán a cabo para acondicionar algunas de las zonas verdes que existen en la ciudad y crear otras nuevas.