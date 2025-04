«Me han multado sin comprobar si he cometido alguna infracción»

A veces ocurre que hay infracciones que quedan impunes y otras que las multas llegan sin que se haya cometido ninguna. Es lo que le ... ha ocurrido este miércoles al placentino Nacho Serrano, residente en un bloque sito en la Plaza Mayor.

«Tengo la autorización precisa para acceder al centro porque así la solicité como residente que soy», explica. Motivo también por el que con este permiso puede no solo acceder a su calle, sino también estacionar durante un máximo de 30 minutos. Así se recoge en la ordenanza municipal, como corrobora el concejal de Interior, David Dóniga.

Sin embargo, en la tarde-noche del pasado miércoles, Nacho Serrano fue multado por acceder y aparcar en la plaza, a la puerta del bloque donde reside. «Fui a hacer la compra a un centro comercial y tal como figura en el tique me dieron salí de allí a las 20.32 horas; cogí el coche y llegué a mi casa, aparqué y subí la compra, imagino que serían al menos las 20.40 y cuando bajé me encontré con una multa puesta a las 20.54 horas», explica mostrando tanto el tique de compra como la sanción impuesta por un policía local.

«Por eso, porque me multan sin comprobar si he cometido una infracción, fui directamente a la Jefatura para aclararlo, pero allí no estaba el agente y no pude hacer nada».

El concejal de Interior ha asegurado a este periódico que, una vez constatado que el agente se equivocó, se ha retirado la multa. Y explica que es el procedimiento habitual. «La sanción se pone, pero antes de tramitarla, se comprueba», dice Dóniga.

Serrano asegura que no es la primera multa que le ponen. «Me han puesto otras, que no he podido parar y que he pagado, porque no se comprueba ni la matrícula ni si el estacionamiento ha superado la media hora». Aunque la Policía Local tiene una base de datos con los coches autorizados para acceder al centro.