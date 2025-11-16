Una mujer resulta herida tras sufrir un atropello en Plasencia

R.H. Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:09 Comenta Compartir

Una mujer de 77 años ha resultado herida tras ser atropellada este sábado por un coche en Plasencia, en la rotonda del monumento a Adolfo Suárez, en la calle Camino de las Huertas, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El aviso fue recibido a las 19.27 horas, activándose de inmediato la Unidad Medicalizada UME 7.1 de Plasencia y patrullas de la Policía Local. La mujer ha sufrido un trauma en el hombro y, tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada al Hospital Virgen del Puerto.

La Policía Local se ha hecho cargo de la regulación del tráfico y de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.

Temas

Plasencia