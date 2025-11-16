HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
Imagen del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. HOY
Sucesos

Una mujer resulta herida tras sufrir un atropello en Plasencia

La víctima ha sido trasldada en estado leve al hospital Virgen del Puerto de Plasencia

R.H.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:09

Comenta

Una mujer de 77 años ha resultado herida tras ser atropellada este sábado por un coche en Plasencia, en la rotonda del monumento a Adolfo Suárez, en la calle Camino de las Huertas, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El aviso fue recibido a las 19.27 horas, activándose de inmediato la Unidad Medicalizada UME 7.1 de Plasencia y patrullas de la Policía Local. La mujer ha sufrido un trauma en el hombro y, tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada al Hospital Virgen del Puerto.

La Policía Local se ha hecho cargo de la regulación del tráfico y de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.

