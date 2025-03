Las muestras de Carrión y Sahagún no solaparán las Edades de Plasencia

Debido a la dificultad que la pandemia ha supuesto para las visitas turísticas, la Fundación de las Edades del Hombre ha decidido permitir que las exposiciones de las localidades de Carrión de los Condes y Sahagún, las que junto con Burgos han acogido Lux, la última edición de las Edades del Hombre correspondiente a 2021, puedan seguir abiertas al público.

Esta edición se cerró el pasado diciembre y desde la Fundación se aclara que la próxima, titulada Transitus, se abrirá el próximo mayo en Plasencia. También señala que el hecho de que algunas obras de Lux se mantengan expuestas en Carrión y Sahagún, no así en Burgos, no significa que dos ediciones de las Edades del Hombre se solapen, «porque se trata de pequeñas exposiciones que ya no siguen el relato de la edición de 2021, porque se ha cerrado y porque la nueva se abrirá en Plasencia», insisten desde la Fundación de las Edades del Hombre.

No obstante, Carrión y Sahagún podrán continuar exponiendo algunas de las obras que han formado parte de la última edición de la muestra sacra de Castilla y León hasta el 25 de septiembre.