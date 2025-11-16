MSU-Norte exige a los candidatos del 21-D el tren Ruta de la Plata en 2035 La plataforma alerta del impacto demográfico y reclama conectar las principales ciudades extremeñas con el nuevo Avant en 2026

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura ha reclamado a los candidatos extremeños a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre que incluyan en sus programas el compromiso explícito de trabajar por la reapertura del tren Ruta de la Plata entre Plasencia y Salamanca en 2035. Alertan de que, si no lo hacen, «los ciudadanos les darán la espalda» en las urnas.

La plataforma responde así a las declaraciones realizadas por el ministro Puente en sede parlamentaria, donde afirmó que la reapertura de este histórico corredor ferroviario «no entra dentro de las prioridades de la Unión Europea» en los horizontes 2030 y 2040, aunque «eso no quiere decir que no pueda abordarse antes».

El MSU-Norte recuerda que la eliminación del Ruta de la Plata, hace casi 41 años, «nunca debió producirse». Según la plataforma, aquel cierre clausuró la frontera ferroviaria norte de la región, desconectó Plasencia de Salamanca y provocó un grave impacto demográfico y económico en el norte extremeño. Según datos del INE citados por la organización, la provincia de Cáceres habría perdido 33.592 habitantes entre 1985 y 2025, mientras que Badajoz –con su conexión ferroviaria sur intacta– ganó 12.570 habitantes en el mismo periodo.

El colectivo denuncia que esta situación ha contribuido a una «España hemipléjica» y critica que mientras en el Corredor Mediterráneo «se han invertido miles de millones en poco más de 12 años», al Ruta de la Plata «se le siguen dando largas».

La plataforma insta a los candidatos del 21-D a comprometerse con un calendario concreto: iniciar las obras del tramo Plasencia-Salamanca a finales de 2029 y ponerlo en servicio en 2035. Para ello, consideran imprescindible que el Ministerio emita el informe positivo de viabilidad del trazado Plasencia-León –previsto para enero de 2026– y que España negocie con la Comisión Europea la modificación de la planificación ferroviaria para adelantar los plazos del Corredor Atlántico.

Además, el MSU-Norte reclama al ministro Puente que el nuevo servicio Avant a 250 km/h previsto para 2026 entre Badajoz y Cáceres se extienda a Plasencia y Mérida. Quieren que se articule un servicio de cercanías o proximidad entre las cuatro principales ciudades de la región y mejorar la conectividad con las 24 comarcas rurales mediante autobús o taxi.

La plataforma sostiene que la fuerte demanda registrada en la estación de Plasencia –con un crecimiento del 114% de viajeros durante el primer mes de funcionamiento del tercer Alvia– avala que el Avant llegue también a la capital del norte extremeño.