El MSU propone diez enmiendas para que el norte coja «el último tren»

El Movimiento Social Ciudadano MSU-Norte de Extremadura, que aglutina las voluntades reivindicativas de Plasencia y otras nueve comarcas, ha propuesto a todos los ... grupos del Parlamento extremeño la presentación de diez enmiendas a los presupuestos regionales. Son enmiendas sustentadas en el catálogo de diez medidas que mostró el pasado 19 de diciembre ante los medios de comunicación y en el que reclama a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España una inversión de 300 millones de euros para los próximo tres años (2024-2026).

Responsables del MSU-Norte de Extremadura, con Francisco Martín al frente, comparecieron ayer en público junto a dirigentes de Pymecon (Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura), Avepla (Agrupación de Asociaciones Vecinales) y Altup (Asociación de Alojamientos y Turismo) para desglosar cada una de las enmiendas dentro de su campo de competencia.

Francisco Martín endureció su discurso en relación a convocatorias anteriores y anticipó que pedirán a los responsables del Gobierno central, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres saber las razones de por qué Plasencia y sus comarcas está constantemente «fuera de los planes» de la administración. El ex director general de Turismo llegó a decir que «esta ciudad no pinta nada, gobierne quien gobierne en Extremadura» y que el escenario que se encuentran es de «escándalo y de abandono». Finalizó diciendo que «necesitamos coger el último tren para no quedar en la estacada definitiva». La primera reunión al más alto nivel tendrá lugar el viernes con el delegado del Gobierno de España en Extremadura, José Luis Quintana.

El catálogo de diez enmiendas empieza por la petición de iniciar las obras del tramo 9 de la autovía del Norte EX-A1, de Moraleja a Cilleros. Se deberían invertir ocho millones de euros este año.

Siguiendo con conexiones viales, el MSU pide un estudio para la mejora de la conectividad ferroviaria urbana y rural y la conexión aérea internacional de la región. Ese informe costaría 150.000 euros.

A la vez desarrollaron la idea del 'Expacio Plasencia' y su puesta en marcha con un nuevo polígono en Fuentidueñas. La inversión necesaria para este año es de siete millones de euros. José Luis Iglesias, gerente de Pymecon, dijo que, «a pesar del esfuerzo del gobierno municipal, dotar 20 hectáreas más al polígono actual es insuficiente». El MSU pide hasta 250 hectáreas.

También reclama dos estudios más. Uno, de las necesidades de espacios industriales rurales y de suministro eléctrico en las nueve comarcas del norte de Extremadura (100.000 euros); y otro, sobre la ubicación de nuevos servicios públicos y de I+D+i en Plasencia y en sus comarcas (75.000).

Exigen que se ejecuten los seis Planes de Sostenibilidad Turística y las Medidas de las Acciones de Cohesión en Destino (ACD) aprobadas en el Norte de Extremadura, que no aparecen de forma específica en el borrador de los presupuestos.

Por último, reclaman la creación de la 'Marca Festivales Norte de Extremadura' para promover un calendario anual de grandes eventos (500.000 euros); la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Plasencia (3,5 millones de euros); la creación y puesta en marcha en 2024 del Consorcio Plasencia Ciudad Histórica (600.000 euros); y el acondicionamiento integral de la avenida Martín Palomino.