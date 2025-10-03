HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El MSU pide una reordenación territorial para frenar la despoblación

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

El Movimiento MSU-Norte de Extremadura ha reclamado la reordenación territorial de la región en cuatro distritos como medida prioritaria contra la despoblación. La propuesta plantea dividir Extremadura en Plasencia-Norte, Cáceres y entorno, Mérida-Badajoz y Zafra-Sur, con el objetivo de acercar los servicios públicos y mejorar la gobernanza.

El colectivo considera que la actual estructura administrativa no responde al reto demográfico y exige una reorganización que garantice servicios educativos, sanitarios, de dependencia, movilidad e incluso prevención de incendios en todo el territorio.

La iniciativa se presentó en un encuentro celebrado en Plasencia con la participación de 42 representantes de asociaciones vecinales, turísticas y plataformas sociales. Allí se expusieron más de sesenta propuestas, aunque la reordenación territorial se situó como la más urgente.

El MSU-Norte también instó a la Junta de Extremadura y al Gobierno central a consignar en los presupuestos de 2026 un plan de acción específico contra la despoblación.

