Morán denunciará al Ayuntamiento de Plasencia «por abandono y deterioro de obra de arte» Antonio Morán, con la pancarta, en Las Claras. :: andy solé El alcalde propone que la escultura de la plaza de Ansano sea trasladada a otra ubicación para evitar nuevos perjuicios ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 5 octubre 2019, 09:31

La polémica en torno a la escultura de la plaza de Ansano acabará en los tribunales. El autor, Antonio Morán, anunció ayer que demandará al Ayuntamiento «por abandono y deterioro de obra de arte».

'Escena 3' es el título de esta escultura, la obra que en 2010 ganó el Premio Internacional de Escultura de Caja Extremadura. Un año después se instaló en la ubicación acordada: la plaza de Ansano. «No en el eje central, como se pactó, sino en un lateral por decisión del alcalde, Fernando Pizarro», recuerda Antonio Morán, autor junto con su hijo Carlos, unidos en el nombre de Morán Sociedad Artística, ganadora del citado certamen.

Solo un año después de que la obra fuera instalada comenzaron los problemas. Al parecer un vehículo golpeó la base de metacrilato de la escultura y la rompió, de modo que comenzó a salirse la arena que había en su interior. El paso de los años y la falta de cuidado han hecho el resto, por lo que a día de hoy la obra ha perdido todo el metacrilato, la arena y las luces LED que tenía, así como la placa con el nombre del autor y del premio que ganó.

Desde entonces, hace ya siete años, Antonio Morán lleva reclamando su arreglo. La última vez lo hizo la noche del jueves, en Las Claras, en el transcurso de la entrega del premio Obra Abierta 2019, heredera del galardón que él obtuvo, a donde acudió con una pancarta. «El alcalde no arregla la obra porque tiene una obstinación personal contra mí; en 2014 me solicitaron un presupuesto para el arreglo y en aquel momento les pasé lo que costaba, 1.900 euros más IVA, pero no obtuve ninguna respuesta», dijo ayer Morán. Por eso, «ya no voy a seguir con más reivindicaciones públicas, porque no he conseguido nada; ahora voy a acudir a los tribunales, no tengo otra salida». Anuncia que demandará a Ayuntamiento «por abandono y deterioro de obra de arte», y reclamará ser indemnizado «por el perjuicio económico que este abandono me está suponiendo».

Fiel a la maqueta

El alcalde planteó ayer en el pleno, en respuesta a la petición de Unidas Podemos de que se arregle la escultura, la conveniencia de que se estudie el traslado de la misma «a un lugar más adecuado para que no sufra deterioro; a un lugar digno en el que la obra esté preservada». Porque, según argumentó, «los materiales de una escultura que está en la calle deben soportar las inclemencias del tiempo y los actos vandálicos, como ocurre con las otras dos del premio de la Caja instaladas en la ciudad, que sí lo resisten». También aseguró que «el único presupuesto de arreglo que tengo establece un coste de 12.000 euros».

Antonio Morán recordó ayer que «la obligación del Ayuntamiento, cuando recepciona una obra, es cuidarla». Añadió que rechaza cualquier traslado a un escenario de interior y deja claro que «el cambio de ubicación tiene que ajustarse a lo acordado entonces, que es el eje central de Ansano y, para proteger la escultura, basta con que se coloquen pivotes junto a las esquinas de metacrilato». Respecto a los materiales utilizados, el autor de 'Escena 3' zanja que «son los que se recogían en la maqueta que obtuvo el premio y, por tanto, la escultura tiene que ser fiel a la misma».