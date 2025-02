Misa, migas y premios para celebrar el día del patrón San Fulgencio

REDACCIÓN PLASENCIA. Viernes, 13 de enero 2023, 10:03 Comenta Compartir

Plasencia recupera en su totalidad este año la celebración del día del patrón y de la diócesis. El próximo 16 tiene lugar la festividad de San Fulgencio y de nuevo habrá misa, migas y premios.

Aunque no será en la catedral, aún cerrada al culto por el desmontaje de Las Edades del Hombre, la iglesia de San Nicolás acogerá la celebración religiosa por San Fulgencio. Será a las 19 horas y estará presidida por el obispo, Ernesto Brotóns. No obstante, el Obispado ha aclarado que por problemas de espacio, no será posible hacer un recorrido procesional como se ha hecho siempre en la catedral, pero el busto de San Fulgencio estará en San Nicolás durante la celebración para la veneración de los fieles.

Antes de la misa, durante la mañana y de nuevo por parte de las amas de casa, que celebrarán el día antes Los Antruejos con una merienda a las 17 horas en La Despensa, se repartirán migas en la Plaza Mayor. Y de nuevo por la tarde, tras la celebración religiosa, el Ayuntamiento entregará los premios San Fulgencio a las 20.30 horas en Las Claras. En esta ocasión a Laureano Gil Dávila, Carmen Sánchez Alegría, Javier Clemente Fortuna, el Grupo Placentino de Montaña, el Parador, la Universidad de Mayores, las Hijas de la Caridad, Megagumi y la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte.