Miralvalle reclama a Educación más recursos para los alumnos con necesidades REDACCIÓN PLASENCIA. Viernes, 12 julio 2019, 08:49

La asociación de padres y madres del colegio público Miralvalle exige a la Consejería de Educación más recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas que hay en el centro.

A través de un comunicado, la Ampa señala que el colegio tiene en la actualidad 495 alumnos de los que 50 tienen necesidades educativas especiales y que, sin embargo, el número de docentes y especialistas para atender a los escolares «es totalmente insuficiente y la situación es insostenible en algunas aulas».

Es el motivo por el que en la última memoria la orientadora del colegio, que no tiene dedicación exclusiva, ha hecho «una valoración negativa de sus posibilidades de intervención, porque por el alto volumen de trabajo no ha tenido tiempo para atender todas las demandas presentadas y no ha podido completar los estudios de seis casos».

Para el próximo curso

Ante esta situación, que la Ampa califica de «sangrante» y que está perjudicando a todo el alumnado de Miralvalle, «de forma especial a quienes necesitan apoyo en el aprendizaje», reclama a la Consejería de Educación que el colegio cuente en el inicio del próximo curso, a partir de septiembre por tanto, con una orientadora y cuatro especialistas más a tiempo completo.

Asegura que «los centros educativos públicos nos vemos indefensos y perjudicados por la Administración en cuanto a medios económicos y personas», denuncia que «se trata a los alumnos como números, cuando se debe valorar a cada niño para ver qué es realmente lo que necesita, porque cada uno es diferente» y, por eso, garantiza que continuará con la campaña de reclamaciones que ha iniciado ante las instancias que sea necesario para lograr que sus reivindicaciones se atiendan y que sean una realidad en el inicio del próximo curso.