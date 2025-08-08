El mercado de frutas y verduras del Martes Mayor de Plasencia unificará su decoración el próximo año

La edición 2025 del Martes Mayor de Plasencia cierra con un balance «muy positivo», en palabras del Ayuntamiento, y con la mirada puesta ya en ... nuevas mejoras para el próximo año. Una de las más destacadas será la unificación de los criterios de exposición del tradicional mercado de frutas y verduras, con el objetivo de mejorar su presentación estética, reforzar la coherencia visual con el resto del evento y dignificar aún más el papel de los hortelanos. Desde el Consistorio se quiere trabajar en una imagen más cuidada y armoniosa, de forma que los puestos no desentonen respecto a la decoración general del evento, que este año ya fue unificada con gran acogida por parte del público. Además, se tratará de aumentar el número de puestos agrícolas para dar mayor protagonismo a los productos locales y ofrecer a los visitantes una experiencia aún más completa.

«La decoración general ha sido muy valorada este año y creemos que es el momento de avanzar también en el mercado agrícola. Queremos que siga siendo un homenaje a nuestros hortelanos, pero con una presentación más armoniosa, sin perder su autenticidad», explicó ayer la concejala de Turismo, Belinda Martín.

La idea es aplicar una estética común que respete la raíz tradicional del mercado pero que lo eleve visualmente, de manera que tanto los productos como los productores ganen protagonismo. Para ello, se trabajará durante los próximos meses en definir materiales, estructuras y distribución, y se contará con la participación de los propios hortelanos.

El anuncio llega tras varios días de celebración que han confirmado el tirón del Martes Mayor como referente cultural, turístico y comercial de toda la región. «Hemos conseguido que el Martes Mayor siga siendo un escenario donde conocer nuestras raíces, las raíces del norte de Extremadura, acercando a nuestra ciudad las costumbres de todos nuestros municipios», señaló Martín.

A lo largo del evento, las calles del centro se llenaron de visitantes y de tradición. Grupos como Los Negritos de Montehermoso, Sabor Añejo o el debut de Las Carantoñas de Acehúche dieron color a una edición que también brilló por su organización. Según la concejala, la nueva distribución de los puestos permitió mayor fluidez y evitó los habituales tapones: «Hemos recibido un gran respaldo de los artesanos, que ya han reservado su espacio para 2026».

Además del mercado, otro de los grandes aciertos de esta edición ha sido el desfile del diseñador placentino JM Cruz, celebrado en la plaza Ansano, un espacio hasta ahora inédito para este tipo de actividades. La iniciativa ofreció una fusión entre la moda contemporánea y los elementos tradicionales del vestir extremeño, y sirvió también para dar visibilidad a nuevos emprendedores del sector creativo. «Se ha demostrado que se puede mantener la raíz sin perder la esencia, adaptando los trajes a la vida diaria. Ha sido un éxito total y queremos repetir y ampliar esta propuesta», indicó Martín.