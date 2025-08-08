HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pimientos de La Vera, en la última edición del Martes Mayor. J. C. R.

El mercado de frutas y verduras del Martes Mayor de Plasencia unificará su decoración el próximo año

El Ayuntamiento valora positivamente la edición de 2025 y anuncia mejoras para el próximo año, entre ellas una imagen más homogénea para los puestos agrícolas

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:48

La edición 2025 del Martes Mayor de Plasencia cierra con un balance «muy positivo», en palabras del Ayuntamiento, y con la mirada puesta ya en ... nuevas mejoras para el próximo año. Una de las más destacadas será la unificación de los criterios de exposición del tradicional mercado de frutas y verduras, con el objetivo de mejorar su presentación estética, reforzar la coherencia visual con el resto del evento y dignificar aún más el papel de los hortelanos. Desde el Consistorio se quiere trabajar en una imagen más cuidada y armoniosa, de forma que los puestos no desentonen respecto a la decoración general del evento, que este año ya fue unificada con gran acogida por parte del público. Además, se tratará de aumentar el número de puestos agrícolas para dar mayor protagonismo a los productos locales y ofrecer a los visitantes una experiencia aún más completa.

