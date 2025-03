El mercadillo textil de Plasencia se traslada al Berrocal el próximo 9 de agosto

LUCÍA SEMEDO PLASENCIA. Viernes, 29 de julio 2022, 07:29 Comenta Compartir

El mercadillo textil placentino ya tiene fecha para abandonar la avenida de la Hispanidad; será el martes 9 de agosto y el recinto ferial del Berrocal ultima los preparativos para acoger los casi 140 puestos de venta ambulante, convirtiéndose así en su nueva ubicación permanente.

El cambio, que se aprobó en pleno el pasado mes de abril, se hace efectivo hoy mismo con la publicación de la nueva ordenanza reguladora en el Boletín Oficial de la Provincia. El concejal delegado, Luis Miguel Pérez Escanilla, explicó que con esta medida pretenden agilizar y facilitar la labor de los vendedores «en un espacio preparado».

El Ayuntamiento ya está señalizando el Berrocal para acoger los puestos y favorecer la organización. Por primera vez tras la pandemia el mercadillo textil volverá a estar a su capacidad total, ya que se redujeron los puestos en un 50% debido a las restricciones. Aunque el edil no ha descartado la posibilidad de ampliar el total de los puestos, ha asegurado que tendrá que pasar tiempo, «como seis u ocho meses en los que comprobemos cómo funciona el Berrocal y más adelante podríamos planteárnoslo».

Los vendedores plantean quejas y anuncian que solicitarán una reunión con los técnicos en los próximos días

Los cambios aprobados han sido fruto de un largo proceso de negociación entre el consistorio y los vendedores que no terminan de estar satisfechos con los cambios realizados.

La nueva ordenanza trae consigo un sistema de adjudicación de los puestos, que atenderá a criterios de selección relacionados con la experiencia de los solicitantes o su formación acreditada.

Otra de las novedades es la inclusión de dos gastrobares y una churrería que, según Escanilla, atenderán tanto a los compradores como a los trabajadores de los puestos. Sin embargo, aún falta para que estos espacios abran sus puertas al público: los pliegos no han sido publicados, por lo que por el momento no se conocen las condiciones para su adjudicación ni la fecha en la que estarán operativos.

Por su parte, los vendedores no están del todo satisfechos con este cambio y solicitarán reuniones con los técnicos y representantes del Ayuntamiento. Así lo ha expresado Antonio Montaño, uno de los representantes en las mesas de negociación. Según Montaño «el Ayuntamiento no ha respetado cosas que nos prometió».

Montaño asegura que «pedimos una distancia de medio metro entre un puesto y otro» que, según las señales pintadas en la zona para delimitar los espacios, no parece haber sido respetada. «No podemos montar los puestos bien, tenemos que pegarlos unos con otros y no podemos pasar entre ellos». Además asegura que, al asignar los cuadrantes, no se ha respetado que algunos de los vendedores cuentan con más de un puesto adjudicado «y si no están seguidos, no podemos trabajar en los dos».