Megagumi repite con los torneos de videojuegos para la Gumiparty Torneo de videojuegos de la Gumiparty 2017. :: Hoy Estas competiciones cuentan cada edición con gran afluencia de público, convirtiéndose en uno de los atractivos de la programación L.S. PLASENCIA. Sábado, 11 agosto 2018, 09:52

La Asociación Megagumi continúa trabajando en la organización de la Gumiparty, la fiesta de la animación, el manga y los videojuegos que cada año reúne a miles de jóvenes y no tan jóvenes en la capital del Jerte.

El colectivo hizo público los torneos de cartas y videojuegos que se celebrarán en el evento y que suponen uno de los grandes atractivos de cada edición. Cabe destacar que Megagumi es un colectivo que trabaja por fomentar un ocio alternativo en Plasencia y que acerca el mundo de los videojuegos, la cultura japonesa y la cultura audiovisual a los ciudadanos.

Así, los torneos de juegos de mesa serán de Colonos de Catán, Jungle Speed, Bang!, Bear Bestial, Cat Box, King of Tokyo, Sushi Go, Virus y Timeline.

En cuanto a los videojuegos, los seleccionados son Soul Calibur, Call of Duty, Injustice 2, Naruto to Boruto Shinobi Striker, Just Dance, Mario Kart 8, Super Mario Party, Super Smash Bros , Pokemon Ultra Sol y Ultra Luna, Tekken 7, Fifa 9, Dragon Ball Z Fighter, Marvel vs. Capcom Infinite, Arms, Splatoon 2, Pokken Tournament, 1,2 Switch y Martio Tennis Aces. Para poder ejecutarlos, la Gumiparty contará con distintas videoconsolas como la Xbox o la PS4.

Dentro de las actividades de Megagumi los videojuegos y los juegos de mesa son puntos importantes, con varios torneos realizados al año. Las videoconsolas y sus mejoras y las distintas plataformas de juego son algunos de los aspectos en los que el colectivo pone especial interés.

En los últimos años, la Gumiparty contó con una Lan-party, una actividad por la que se conectan gran cantidad de ordenadores y permite a un número elevado de usuarios jugar a la vez a los mismos juegos, lo que favorece la competición y permite distintas posibilidades como la creación de equipos o las batallas multitudinarias.

Sin embargo, este año la organización decidió convertir esta en un evento independiente que se celebrará en los próximos meses. El fin de la medida es poder centrar la atención en el juego, preparar actividades específicas y ofrecer conexiones sólidas y funcionales para los ordenadores.

La Gumiparty no llegará hasta el mes de octubre, pero Megagumi continúa ofreciendo citas para amenizar el verano. Es el caso del torneo de Magic The Gathering, un conocido juego de cartas que cuenta con gran cantidad de aficionados de todo el mundo. Este domingo la Casa de la Juventud acoge el torneo, que comenzará a las 10.15 horas. Las inscripciones estarán abiertas desde las 09.30 horas. El próximo sábado, también en la Casa de la Juventud, se celebra el VI Open Magic de Megagumi, también a las 10.30 horas, que será gratuito para los socios y tendrá un precio de 3 euros para los demás interesados.