Medio siglo de recuerdos en 200 páginas

Cincuenta años bien merecen un libro, ha debido pensar Placeat Plena Inclusión. Esta asociación ha venido celebrando sus bodas de oro a lo largo de los últimos meses y se ha animado a poner broche a la conmemoración con la presentación de un volumen que recoge los recuerdos y las memorias de este medio siglo de vida. Se llama 'Libro Azul', tiene 200 páginas que repasan de forma exhaustiva las fechas claves de la ONG placentina y recopila cientos de fotografías de incalculable valor histórico.

El 'Libro Azul' (rindiendo homenaje al color identificativo de Placeat) se presentó en el Centro Cultural Las Claras y en el acto estuvieron presentes personalidades y representantes de diversas instituciones. En la mesa principal se encontraban el presidente de Placeat, Paco Valverde; su gerente emérito, Casimiro Antonio López; y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

«Este libro ayuda a entender esa parte que no se ve, pero se siente, la lucha de unos cuantos que se convirtió en los desvelos de muchos y es hoy un empeño conjunto, no solo de esta ciudad, sino también de todo el norte extremeño, que ha encontrado en Placeat un referente en la lucha de los derechos y la inclusión», decía Pizarro.

Fue en Casimiro López, escritor principal del libro, en el que recayó el grueso de la presentación. No dejó de contar anécdotas, unas divertidas y otras más emotivas. Tras el acto, hizo una reflexión más pausada de lo que significa un libro que recoge documentos oficiales, proyectos, memorias y una selección de las más de 50.000 fotos que tiene el archivo de Placeat.

«Llegué en 1991 y dos terceras partes de la historia de Placeat forman parte de mi propia memoria. Mi idea, tras mi jubilación y la próxima de Paco Valverde, era dejar escrita de Placeat para tenerla siempre presente. Son unas memorias que permitirán aprender de los éxitos conseguidos y también de los errores cometidos», afirmaba López. En la elaboración del libro, quizás, lo más complicado ha sido ordenar la ingente cantidad de material disponible: «Desde mayo de 2022 tenía toda la documentación recopilada. Luego, el trabajo más duro fue ordenarla y darle un sentido. Seguramente, si volviera hacer el libro desde cero, la reordenaría de forma diferente».

Esta tarea, para Casimiro López, ha servido para echar la vista atrás y tomar conciencia de lo difícil aquel arranque el 29 de diciembre de 1972. «Cuando me puse a buscar datos, me di cuenta de que los comienzos de Placeat fueron realmente duros. Se hablaba de este tipo de personas como 'subnormales'. Gracias a Dios, eso se eliminó de la RAE. Aparte de eso, la mayoría de personas con discapacidad estaban en el psiquiátrico, con lo cual tuvieron que salir para poder atenderlos. Era otra filosofía. Hasta que en 1982 no salió la Ley LismiI (Ley de Integración Social de los Minusválidos), no se pudo atenderlas con garantías. En este sentido, hay que agradecer mucho al esfuerzo de las familias, de padres y hermanos, que querían un futuro para sus seres queridos y que fueran atendidos con normalidad», ilustra el que fuera director gerente hasta el 4 de diciembre de 2022, fecha de su jubilación.

Ahora toca pensar en el futuro y en los siguientes cincuenta años, que ofrecen nuevos retos que superar: «Pasa por sacar a los usuarios de la residencia y que vivan en viviendas comunitarias. Ese es un reto que tenemos ya mismo. Los costes van a ser superiores, pero las personas con discapacidad también necesitan acercarse a esa normalidad. Y otro gran problema que estamos teniendo es el envejecimiento de las personas con discapacidad. Muchas familias se preguntan qué pasará con sus hijos cuando ellos falten. Cubrir las necesidades del usuario en ese escenario supone todo un desafío».

Este 'Libro Azul' recorre la historia de Placeat, desde su creación hasta la actualidad, de una manera dinámica, rápida, pero bastante detallada. Está disponible, mediante un donativo, en la sede de la asociación.

