El robot Hugo Ras de la imagen se instaló durante una jornada en el parking del Hospital Virgen del Puerto. HOY

Los médicos del Virgen del Puerto piden la compra de un robot quirúrgico

Los profesionales del hospital defienden que mejoraría la seguridad del paciente, reduciría complicaciones y ayudaría a retener talento médico

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

El Hospital Virgen del Puerto acogió el lunes la demostración del robot quirúrgico Hugo Ras, una avanzada herramienta diseñada para realizar cirugías mínimamente invasivas. ... La exhibición, que reunió a una veintena de facultativos de diferentes especialidades, ha reavivado la petición de los profesionales del centro al Servicio Extremeño de Salud (SES) para que se dote al hospital de una unidad propia de cirugía robótica.

