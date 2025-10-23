Los médicos del Virgen del Puerto piden la compra de un robot quirúrgico

El Hospital Virgen del Puerto acogió el lunes la demostración del robot quirúrgico Hugo Ras, una avanzada herramienta diseñada para realizar cirugías mínimamente invasivas. ... La exhibición, que reunió a una veintena de facultativos de diferentes especialidades, ha reavivado la petición de los profesionales del centro al Servicio Extremeño de Salud (SES) para que se dote al hospital de una unidad propia de cirugía robótica.

La jornada permitió a los cirujanos placentinos conocer de primera mano las capacidades de este sistema, que destaca por su precisión, versatilidad y visión tridimensional de alta definición, cualidades que mejoran la seguridad y reducen los tiempos de recuperación de los pacientes. El equipo, traído desde Holanda por la casa comercial fabricante, no forma parte de la dotación sanitaria de la región, sino que fue presentado con fines demostrativos.

Maribel Alarcón, médica del Hospital Virgen del Puerto, explicó que la experiencia fue muy positiva y reforzó la convicción del personal sobre la necesidad de incorporar esta tecnología: «La solicitud formal ya está hecha por los servicios de cirugía y urología», señaló.

Actualmente, Extremadura dispone de dos robots quirúrgicos: un sistema Da Vinci en Badajoz y un Hugo Ras en Cáceres, instalado en abril de 2024. Plasencia también pide el suyo, ya que contar con un equipo propio permitiría igualar la capacidad asistencial y ofrecer a los pacientes del norte de la región las mismas oportunidades de tratamiento.

Durante la demostración, los especialistas pudieron observar una cirugía de recto en directo y practicar en simuladores con el manejo de las pinzas y suturas del robot. Participaron miembros de los servicios de cirugía digestiva, ginecología y urología, junto con la dirección del hospital. La precisión del sistema y su capacidad para minimizar el daño en los tejidos fueron, según Alarcón, los aspectos más valorados por los asistentes.

La médica también subrayó que la cirugía robótica no solo repercute en la seguridad y el bienestar del paciente, sino que incrementa la satisfacción profesional y contribuye a fidelizar talento médico en los hospitales comarcales: «Si queremos que los profesionales se queden, debemos ofrecerles la posibilidad de realizar procedimientos con la misma tecnología que en cualquier hospital».

Protocolo de funcionamiento

El equipo médico de Plasencia ha elaborado y entregado al SES un protocolo de funcionamiento de la futura comisión de cirugía robótica, que incluiría la acreditación y formación progresiva de los cirujanos antes de poder operar con el sistema. «No es algo que se compre y se empiece a usar de inmediato. Cada profesional necesita un proceso de formación tutorizado antes de obtener la acreditación total», explicó Alarcón.

El coste estimado de un robot quirúrgico como el Hugo Ras ronda el millón ochocientos mil euros, aunque, según la doctora, el modelo actual de adquisición se basa en pago por procedimiento, lo que facilitaría su implantación.

Para los profesionales del Virgen del Puerto, la incorporación de esta tecnología supondría un salto cualitativo en la atención sanitaria del norte de Extremadura: «Esto es el presente de la cirugía. Si ya realizamos veinte operaciones de obesidad al año, ¿por qué no hacerlas por robótica?»