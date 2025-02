«Los médicos me dijeron que no volvería a andar bien y he corrido mi primera maratón» El placentino José Carlos Daza escribe un nuevo capítulo de su historia de superación tras la fatal caída que sufrió en 2018

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Domingo, 6 de marzo 2022, 09:23 Comenta Compartir

Reconoce que comenzó a correr para bajar peso y ponerse en forma, «estaba fondón» dice, pero la cosa le gustó tanto que se enganchó enseguida.

El placentino José Carlos Daza se inició en el running en 2016. Pero dos años después, cuando ya estaba en forma y cogiendo ritmo, preparándose para su primera maratón, una fatal caída frenó en seco su progresión.

Llevaba un año con los Atletas Populares, había dejado el sector hostelero y comenzado a trabajar en una empresa de aceite, cosmética y gourmet, tenía sobrada experiencia ya en las medias maratones y se animó a hacer la ruta de Carlos V. En total 29 kilómetros corriendo desde Tornavacas hasta Jarandilla de la Vera. Fue el 29 de julio de 2018. «Habíamos salido a las ocho de la mañana y poco más de una hora después, tras recorrer unos 10 kilómetros, me caí». Se tropezó y la mala suerte hizo que cayera hacia la derecha, por un barranco repleto de rocas. «Choqué contra una y me rompí la cadera».

En ese momento él supo que el daño había sido grande. «Porque me intenté levantar y la pierna izquierda no me respondía». Los compañeros que iban detrás le auxiliaron. «Se quedaron conmigo y llamaron al 112». Entre ellos y el personal sanitario, de la Guardia Civil y los bomberos que acudieron al lugar, «me trasladaron tres kilómetros en una camilla, después en coche otra parte y después en ambulancia hasta el hospital».

Ese mismo domingo le operaron de urgencia para estabilizar la cadera y lograr que el fémur no se moviera e hiciera más destrozos. «La operación gorda fue tres días después; duró 10 horas y los traumatólogos me reconstruyeron el cotilo trocito a trocito, se había estallado».

Pero, además de la fractura, «se había producido también una sección del nervio poplíteo externo, que es el que provoca el pie equino, el que impide que se pueda andar con normalidad porque se va arrastrando y te tropiezas», explica.

«Los médicos me dijeron por eso que no volvería a andar con normalidad, pero he logrado terminar mi primera maratón», señala tras haberlo conseguido el pasado 20 de febrero en Sevilla. «Ha sido fenomenal, estoy muy orgulloso de lo conseguido, emocionado porque me parecía que volvía a ser una persona normal». Porque a pesar de las secuelas del accidente, «y con la ayuda de Miguel Ángel, fisioterapeuta en el hospital», José Carlos Daza no se rindió en ningún momento «durante seis meses en fisioterapia y en el gimnasio para recuperar y empezar a correr lo antes posible». Primero lo hizo con unos aparatos externos adosados a la pierna y después sin ellos. «Porque tenía claro que quería correr, lo necesito mentalmente, es mi forma de desconexión».

Corre cuatro o cinco días a la semana, en función de si prepara o no una maratón, y está decidido a seguir haciéndolo. A pesar de los dolores y de las caídas que esas secuelas le provocan. «Pero no quiero depender de pastillas y, cuando me caigo, me levanto y sigo; tengo claro que si te quedas con lo que pierdes no te levantas y yo quiero seguir corriendo». Su próximo reto, la maratón de Madrid.