El matadero necesita 750.000 euros para volver a abrir sus puertas Instalaciones del matadero de Plasencia. :: Hoy El consistorio asegura que de no hacerse cargo la Junta o alguna empresa del sector devolverán el inmueble al ejecutivo regional LUCÍA SEMEDO PLASENCIA. Domingo, 12 agosto 2018, 09:55

El Ayuntamiento de Plasencia cifra en 750.000 euros la inversión necesaria para rehabilitar las instalaciones del antiguo matadero, según manifestó el alcalde, Fernando Pizarro, en la pasada sesión plenaria.

Según explicaron desde el consistorio, el edificio no es dependencia municipal, sino que es la Junta de Extremadura quien debe decidir sobre él, así como invertir en su rehabilitación para poder reabrirlo en el futuro. Pizarro indicó que ya se ha solicitado al ejecutivo regional que de ese paso «como lo ha hecho en otros municipios» pero que aún no hay respuesta.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan Carlos Hernández, preguntó en el pleno de julio sobre el estado de las instalaciones, su situación actual y su posible aprovechamiento, aludiendo a la importancia de la actividad ganadera en la zona y cómo su puesta en marcha podría beneficiar a los trabajadores del sector, que se ven obligados a desplazarse a zonas como Salamanca, Béjar o Ciudad Rodrigo.

La última empresa adjudicataria acumuló deudas de más de 240.000 eurosLos ganaderos se ven obligados a desplazarse a mataderos de Béjar o Salamanca

En el mes de mayo de este mismo año el consistorio placentino aseguraba que, de no conseguir los 750.000 euros necesarios para rehabilitarlo y ponerlo de nuevo en marcha de acuerdo a la normativa vigente, renunciaría a la cesión de las instalaciones. Ya que el ayuntamiento no cuenta con los fondos necesarios, en el caso de que la Junta no se hiciera cargo de los trabajos o apareciera alguna empresa dispuesta a realizar la inversión, se plantearían encargar un informe jurídico para conocer la situación legal y administrativa del inmueble y determinar cuales son los trámites necesarios para devolver el edificio al ejecutivo regional.

Pero, por el momento, ni la Junta de Extremadura asume el proyecto ni ninguna firma del sector se ha interesado por las instalaciones, según indicaron desde el consistorio el pasado mes de mayo. La situación no ha cambiado y las instalaciones continúan cerradas a la espera de noticias. El matadero municipal fue construido por la Junta en el 2001 y cedido al ayuntamiento para ponerlo en marcha. Lleva ya cerca de dos años sin actividad y la última empresa que se hizo cargo sumó deudas de más de 240.000 euros por impago del canon de concesión, impuestos y otras tasas no abonadas.

Desde el Ayuntamiento de Plasencia indicaron que son conscientes de que la situación de las instalaciones es negativa para el sector, pero aseguraron que la inversión necesaria para retomar su actividad es inasumible teniendo en cuenta la situación actual de las arcas municipales.