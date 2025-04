El Martes Mayor renueva su vinculación con el festival de la música de los 90

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Miércoles, 13 de diciembre 2023, 07:47 Comenta Compartir

A casi ocho meses para que se celebre el Martes Mayor, el Ayuntamiento de Plasencia ha comenzado a preparar la programación del evento con el objetivo de ir acercándolo a la declaración de interés turístico nacional. El primer paso que ha dado es renovar su vinculación con el festival de música 'Un viaje a los 90', que se celebrará el sábado 3 de agosto.

El festival 'Un viaje a los 90' fue presentado ayer en rueda de prensa por David Dóniga, concejal de Festejos, y David Baviano, de Panorama Producciones, que explicaron que será una edición más ambiciosa que la del año pasado. «Hemos querido dar un plus internacional y doblamos el presupuesto. Esperamos meter también el doble de personas», reconocía Baviano, que señaló que hace unos meses hubo 3.000 personas.

Como cabezas de cartel figuran Corona ('The rhythm of the night'), Snap! ('The power' o 'Rhythm is a dancer') y Double You ('Please don't go). Les acompañan otros como Double Vision, Abel The Kid feat. Noemy, Sensity World, Sofía Cristo y Sergio Blázquez. Los únicos que repiten en relación al año pasado son Ku Minerva y Rebeca. Otros nombres se irán confirmando en los próximos meses.

Las entradas ya se pueden adquirir en varios puntos de venta: Café Bar Maxi de Plasencia, Musical Lucas de Navalmoral y en la web giglon.com. Las primeras 300 entradas vendidas tendrán un precio de promoción de 18 euros y, a medida que se vaya completando el aforo, pasarán a costar 23 euros y algo más, ya en taquilla.