María del Puerto García presenta ‘Las guardianas del silencio’
J. C. R.
PLASENCIA.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00
La Librería El Tintero acogerá el próximo viernes, a las 19.30 horas, la presentación de la novela ‘Las guardianas del silencio’, obra de ... la placentina María del Puerto García Martín, que entrelaza historia, mito y memoria en un enclave remoto de la Sierra de Gredos, envuelto por la niebla, los rituales y los ecos del pasado.
Durante la presentación, el público podrá conversar con la autora sobre el proceso creativo de la novela, los mitos que la inspiran y el papel de la memoria femenina en la construcción del relato. Además, se ofrecerá una firma de ejemplares y un pequeño coloquio literario.
