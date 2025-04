María Jesús, Antonia y una vida en Placeat

ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 6 de febrero 2022, 08:55 Comenta Compartir

Es coqueta, le gusta ir al cine, de compras, pasear y, sobre todo, el tapeo. Acompañada por sus hermanas y sobrinos, pero también por esos otros compañeros que se han convertido en su segunda familia, la que ha formado en Placeat, la asociación que le ha permitido vivir una «vida normal».

María Jesús tiene síndrome de down y, a sus 63 años, es una de las residentes históricas de una entidad que este 2022 ha alcanzado medio siglo de vida y mucho más. Porque lo de Placeat no ha sido solo un sumar años. La suya, la de las familias, residentes y trabajadores que la han hecho posible, es una historia de superación para cubrir uno de los grandes agujeros del llamado estado del bienestar, ese en el que caían en el olvido las personas que sufrían una discapacidad intelectual.

«Sin Placeat mi hermana María Jesús hubiera tenido otra vida, claro», reconoce Antonia. Su hermana y otros muchos como ella «que se habrían quedado en casa, sin ejercer el derecho que tienen a hacer una vida como los demás», deja claro Ángela Bueno, directora social de Placeat, una de las trabajadoras veteranas de la entidad.

«Mi hermana iba al cole y se quedaba en una esquina; mi padre quiso cambiar el futuro que le esperaba»

«Mi hermana –continúa Antonia– iba al colegio con nosotras, pero allí estaba sentada en una esquina y poco más». Por eso su padre quiso cambiar el destino de María Jesús, el futuro que esperaba a una mujer con síndrome de down.

Ernesto García se convirtió en uno de los socios fundadores de Placeat, ese pequeño grupo de familias que se empeñaron en mejorar la realidad. La asociación echó a andar en 1972. Lo hizo con dos aulas en la calle Trujillo para 18 alumnos con discapacidad intelectual. Allí, en la llamada 'casa de cristal', comenzó a escribirse esa historia de superación que a lo largo de sus primeros 50 años ha brindado otra vida, «una vida normal», a centenares de personas.

María Jesús fue una de las alumnas que acudían a clase a la calle Trujillo, y que después continuó su formación en el edificio que hoy ocupa la UNED. «Porque se necesitaban más aulas y más monitores, porque había más alumnos, porque más familias demandaban este recurso», recuerda Ángela. En aquella etapa también comenzó a funcionar el centro ocupacional de Placeat. Igualmente de la mano de esas familias que peleaban por cambiar el destino de sus hijos. No bastaba con darles una educación, había que proporcionarles el aprendizaje en una actividad laboral que pudiera garantizarles una forma de ganarse la vida, «una forma de hacer entender a todos que es posible esa vida normal también con una discapacidad intelectual».

En 2003 Placeat estrenó sus instalaciones actuales con muchos más servicios y recursos para sus usuarios y para sus familias. Cuenta con un centro de día para quienes requieren más cuidados, una residencia de apoyo limitado, una vivienda tutelada y un centro ocupacional en el que se imparten ocho talleres: piel y cuero, cestería, encuadernación, punto, manualidades, jardinería, carpintería y mantenimiento.

De su mano ha nacido, además, el centro especial de empleo Plaser, con 24 trabajadores ya, todos con alguna discapacidad que viven y trabajan de forma autónoma, y en San Gil, además, está la residencia de apoyo extenso, destinadas a quienes más cuidado requieren, en la que hoy vive María Jesús tras pasar por todos los recursos de Placeat.

Porque esta asociación ha crecido al ritmo que lo hacían las necesidades de sus usuarios, con el objetivo prioritario de darles la respuesta que precisaban y garantizarles así una atención desde el inicio hasta el final. Ese crecimiento constante lo demuestran sus cifras de ahora: 163 residentes y 84 trabajadores, sin contar con los 24 de Plaser. Y las familias que siguen haciendo posible Placeat continúan buscando fórmulas para que esa atención llegue a más. «Queremos ampliar las plazas en nuestra residencia de San Gil, para evitar que quienes llevan toda la vida con nosotros tengan que marcharse a otra residencia fuera de la localidad cuando requieren mayores cuidados», explica la directora social de Placeat. «De tal forma que cuando llegue ese momento y tengan que cambiar su entorno, continúen con su otra familia, la que han formado aquí».

María Jesús tiene claro que no cambia por nada la residencia de Placeat en San Gil. «Aquí estoy muy bien», dice con claridad. «Está como en casa», añade Antonia, «rodeada de personas que, como nosotros, son su familia; por eso Placeat no solo ha cambiado la vida de mi hermana, ha cambiado la de todos nosotros, porque ha tenido vivencias que de otro modo no hubieran sido posible, una vida normal a la que tenía pleno derecho».

La que quiso para ella su padre y por la que comenzó a trabajar hace ahora 50 años. La lucha de Ernesto hoy la continúa Antonia en Placeat, la asociación decidida a seguir rompiendo barreras por las personas con discapacidad intelectual.