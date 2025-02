La marcha rosa más masiva en Plasencia vuelve a plantar cara al cáncer

JUAN CARLOS RAMOS Lunes, 9 de octubre 2023, 08:22 | Actualizado 10:00h. Comenta Compartir

No se recordaba una marcha rosa tan multitudinaria. No al menos desde que se celebra en el parque del Cachón. Los 4.000 dorsales puestos a la venta se agotaron y muchas personas tuvieron que lucir su camiseta sin un número en el pecho. «Este ... año nos hemos quedado cortos», decía Milagros Ovejero, delegada local de la Asociación Oncológica Extremeña, que no podía ocultar su orgullo ante la gran respuesta de los ciudadanos y ciudadanas tanto de Plasencia como de localidades próximas.

«Las expectativas se han desbordado y además ha acompañado el tiempo. Estamos muy contentos porque ha habido mucha participación y el balance ha sido muy positivo. La afluencia ha sido mayor que la del año pasado», señalaba Milagros Ovejero minutos después de bajar el telón de un evento que arrancó a las 11 de la mañana de este domingo. Ampliar Una treintena de voluntarios colaboró para que todo saliera bien. PALMA Los primeros en comparecer a orillas del río Jerte fueron los más pequeños (y no tan pequeños), que disfrutaron de lo lindo con castillos hinchables y con la animación musical que corrió a cargo, desde el templete del parque, de Santos Music, Gimnasio Losán y Aletea Comunicación. A esa hora del día, el sol y los 30 grados ya empezaban a castigar a más de uno. Por suerte, este año hubo barra de bar con bebidas y bocadillos. Y lo más importante, novedad de esta edición, se instalaron hasta cinco aseos públicos, uno de ellos para personas discapacitadas. La barra de bar no dio abasto a lo largo de toda la mañana. Y tampoco el puesto de 'merchandising' donde se pusieron a la venta calcetines, en blanco y en rosa, pulseras, bolígrafos, tazas y hasta llaveros hechos por Placeat. «Nos hemos quedado sin nada», reconocía la delegada de Aoex, que también daba gracias a la treintena de voluntarios que estuvieron atentos a todos los detalles del evento. Ampliar Paco Santos calentó el ambiente musical antes de la caminata de la marcha rosa. PALMA Los actos centrales de la marcha rosa fueron la lectura de un manifiesto a cargo de una paciente, donde reivindicó mejores tratamientos, y la caminata que arrancó a las 12 de la mañana y que hizo un recorrido a través del paseo fluvial que circunvala el parque de La Isla, desde el Cachón hasta el puente Nuevo (donde esperaba la Banda Municipal de Música) y de vuelta al Cachón. En el grueso del pelotón, el alcalde Fernando Pizarro y parte de la corporación municipal. Fue una marcha que no tuvo más carácter competitivo que el de plantar cara al cáncer y concienciar a la sociedad en la lucha contra esta enfermedad y, al tiempo, recaudar fondos destinados a la investigación.

