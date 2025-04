La marcha ciclista 'Perimetrando Cáceres' sale del parque de los Pinos el próximo miércoles

L.S. Viernes, 19 de agosto 2022, 07:48 Comenta Compartir

Son 25 mujeres las que saldrán el próximo miércoles de la capital del Jerte para la última edición de 'Perimetrando Cáceres', una prueba no competitiva que las llevará por más de 500 kilómetros de la geografía del norte de la provincia.

Se trata de un recorrido que transcurrirá por Sierra de Gata, el Ambroz, el Jerte, la Vera y también por Monfragüe y que tiene como fin «la superación personal y también el trabajo en equipo». Así lo ha explicado Margarita Tomé, la líder de este proyecto que nace en la Federación Española de Ciclismo y que, en sus últimas ediciones ha obtenido resultados muy positivos. Tanto que, pese a que apenas se realiza promoción del evento, ya hay mujeres inscritas para la prueba del próximo año.

«No va de quien llega primero, sino de que lleguemos juntas» explicó Tomé. Hay inscritas ciclistas extremeñas, pero también de otras comunidades cercanas.

La idea surgió en las quedadas ciclistas Women in Bike en las que Tomé participaba con Carmen Suárez, otra de las organizadoras. En ellas, mujeres que no son deportistas profesionales se reúnen para montar en bici juntas. No son rutas complicadas y no hace falta montar todos los días en bici, explica Suárez. A partir de ahí comenzaron a coordinarse para realizar rutas más largas que han dado como resultado esta actividad.

«Son cinco días y 500 kilómetros así que en este caso sí que se la recomendamos solo a mujeres que monten en bici habitualmente» matiza Suárez, que confiesa que la primera vez que participó pensaba que «no podría, llegué con la lengua fuera, pero llegué y me sentí una campeona. De eso va esto, de sentir que puedes hacer lo que te propongas».

La salida se efectuará desde el Parque de los Pinos el próximo miércoles a las 8.00 horas y continuará hasta el domingo.