[Mara] y Ana Polvorosa se proclaman triunfadores en la gala del Festival Encorto

El Festival Plasencia Encorto ha proclamado a la película '[Mara]', de Daniel Allué y Josep Cister Rubio, gran ganadora de la undécima edición del Festival Nacional de Cortometrajes. Una obra que está protagonizada por Ana Polvorosa (conocida por la serie 'Aída') y que construye una ilusión para tratar de superar un hecho traumático.

'[Mara]' ha recogido el primer premio, dotado con 1.500 euros, en la gala de clausura de los festivales de Plasencia Encorto, que ha sido conducida por los actores Goize Blanco y Jimmy Barnatán. Por el 'photo-call' del Alkázar han pasado caras conocidas como el director placentino Santiago Requejo y el homenajeado Carlos Iglesias.

El jurado de esta edición ha estado formado por el actor Miguel Rellán, la guionista Virginia Yagüe, la actriz Paula Gallego, el director Fernando González y el actor José Luis Flórez. Todos ellos han tenido que decidir entre 210 cortometrajes, de los que 25 se han podido ver durante esta semana.

El actor y director Carlos Iglesias y la escritora y guionista Lola Salvador fueron los homenajeados en el Teatro Alkázar

El palmarés se ha completado con el mejor cortometraje extremeño, para 'Los últimos de sol' de Francis J. Quirós; el mejor cortometraje de animación, para 'Amarradas' de Carmen Córdoba; el premio especial del público para 'Tula' de Bea de Silva. Otros galardones importantes han sido el premio especial 'A la promoción de la igualdad y la no violencia', para 'Si me querei, irse' de Sofía Muñoz; y el premio de 'El Blog de Cine Español', para 'Operación Frankenstein' de José María Fernández.

Por otro lado, la Asociación 24 Fotogramas ha otorgado el premio a la mejor interpretación masculina a Oriol Cervera por su papel en 'Mañana volveré', de Hugo de la Riva; y el premio a la mejor interpretación femenina a Ana Polvorosa por actuación en '[Mara]'.

Este año, los homenajeados con los premios de honor han sido el actor Carlos Iglesias y la guionista Lola Salvador. Además, la Productora Audiovisual 1080, -especializada en documentales de naturaleza, turismo y etnográficos-, ha recibido un premio por su compromiso con el cine en Extremadura.

Festival educativo

En el otro concurso, la décima edición del International Youth Film Festival (IYFF) ha recibido 250 trabajos procedentes de 35 países, que han sabido abordar, desde la ficción, los hábitos saludables, el medio ambiente, la ludopatía y los tiempos de pandemia.

El primer premio internacional ha sido para el IES Vallecas de Madrid por su obra 'El armario de Descartes'. Y el primer premio al cortometraje extremeño ha sido para 'Oda a la soledad' del IES Extremadura de Mérida. El jurado también ha otorgado el premio al mejor guion al IES Santa Bárbara de Plasencia por su obra '1, 2, 3 el escondite español'.

En el palmarés educativo también destacó el segundo premio internacional para 'Octavo Piso' del IES Pedro de Luna de Zaragoza y el segundo premio al mejor cortometraje extremeño para 'Metamorfosis' del IES Zurbarán de Navalmoral. El premio al mejor documental fue para 'Lo que hay detrás' del IES Lope de Vega Fuente Obejuna. El premio al mejor corto de animación fue para 'La princesa que venció al miedo' de la Escola de Costa Cabral de Oporto.

El premio a la mejor fotografía fue para el corto holandés 'El escondite'. El premio a la obra más innovadora fue para los polacos de 'Amigo'. Y el premio a la obra que mejor refleja el medio ambiente lo recibieron los colombianos del corto 'EmPOWERados'.

Por último, el Premio al corto por la tolerancia fue 'No somos fantasmas' del IES Avempace y Servetus Studio de Zaragoza; el de la convivencia fue para 'Yo soy yo' del IES Reino Aftasí de Badajoz; el de la Interculturalidad y a la Integración fue para el corto italiano de 'La madriguera del oso'; y el premio a la promoción de la igualdad y la no violencia, para 'No vas a ir' del IES Sefarad de Toledo.