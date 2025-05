El mapa de los desfibriladores en Plasencia: bien los colegios y mal el centro urbano

Antonio J. Armero Cáceres Sábado, 4 de junio 2022, 08:27 Comenta Compartir

En el IES Valle del Jerte de Plasencia saben bien lo importante que es un desfibrilador, y quizás esto explica que en el centro no haya uno sino dos. El 25 de octubre de 2015, un alumno de cuarto de Secundaria se desvaneció en clase de Educación Física. «Pensé que había sido un mareo sin importancia, como otros que había visto, pero no fue así», recordaba unas semanas después Jordi Cacho, uno de los profesores. Él mandó que avisaran al 112, y alertó también a otros profesores y personal no docente, para que atendieran al chico. A los cinco minutos apareció en el instituto el equipo de emergencias sanitarias, que logró que el corazón del alumno volviera a latir y trasladó al joven al hospital Virgen del Puerto.

El episodio causó tanto impacto en el centro que todos se pusieron manos a la obra para intentar conseguir un aparato que de haber tenido a mano, no habría puesto en tanto riesgo la vida del menor. Es un desfibrilador, una máquina que emite impulsos eléctricos que pueden conseguir devolver el pulso. En Plasencia hay al menos 35, aunque el Servicio Extremeño de Salud solo tiene registrados 16. Los que no aparecen en su base de datos es porque sus titulares no han completado el proceso de registro, que es sencillo y se puede hacer a través de Internet.

Si se cogiera un mapa de Plasencia y se identificara cada desfibrilador con una chincheta, se vería que están bien cubiertos los colegios e institutos y mal el centro urbano. HOY ha llamado por teléfono a los colegios e institutos de la ciudad, y el resultado según la información facilitada por los propios centros es que todos tienen al menos uno excepto el Madre Matilde y el Santísima Trinidad, los únicos centros que carecen de él. Algunos tienen dos, como El Pilar, Inés de Suárez, Miralvalle, Ramón y Cajal, La Salle y Valle del Jerte, entre otros. En San Miguel, sin embargo, tienen uno pese a que las aulas están repartidas entre tres edificios.

El único, en la sede de Recaudación

En cuanto al centro urbano, el panorama es claramente más deficitario. El SES solo tiene registrado uno: el de la oficina de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación Provincial, en la puerta de Talavera, que abre de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Fuera de ese horario, no hay forma de acceder al desfibrilador, un aparato fácil de usar.

Faltan en los colegios Madre Matilde y Santísima Trinidad, y también en el palacio de congresos

La mayoría son automáticos o semiautomáticos, y no es indispensable aunque sí aconsejable tener conocimientos previos sobre su uso, ya que es la máquina la que va dando por voz las órdenes a seguir. Normalmente, la secuencia es sencilla: pulsar el botón de encendido, conectar un cable, colocar los sensores siguiendo un dibujo que tienen al dorso y alejarse, porque las descargas levantan al paciente del suelo.

Esos sensores tiene fecha de caducidad –habitualmente, dos años desde la fecha de adquisición–, y según explican desde algunos centros educativos, aunque es la Junta de Extremadura quien les provee de un desfibrilador, es luego el propio colegio o instituto quien debe vigilar el mantenimiento, que incluye la sustitución de esos sensores.

Los 16 que el SES tiene registrados

Según el Servicio Extremeño de Salud, en la ciudad hay 16 de estas máquinas. Estas son sus ubicaciones: hospital Virgen del Puerto, uno en cada uno de los tres centros de salud de la ciudad, centro universitario, centro comercial Carrefour, dos en el IES Valle del Jerte, otros dos en el colegio La Salle, uno en el colegio San Calixto, pabellón polideportivo, dos en el colegio de La Salle, parque del Sepei (bomberos) y OARGT.

Por su parte, el Ayuntamiento informa de que hay uno en la ciudad deportiva –este sí lo recoge el SES– y otro para las piscinas municipales (está en una u otra según la época del año). También los hay en la jefatura de la Policía Local, la sede de los Servicios Sociales, la de Protección Civil y en la Uned. Faltan en el propio edificio consistorial, el Teatro Alkázar o el centro cultural Las Claras. Tampoco lo hay en el Palacio de Congresos, de la Junta.

El SES explica que «ante una situación de emergencia, es el 112 el que pone en marcha el código infarto y dispone de la localización de los desfibriladores próximos al paciente». Según el decreto vigente sobre esta materia, estos aparatos son obligatorios en superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, estaciones de autobús y tren de municipios con más de treinta mil habitantes, sedes de servicios de emergencias no sanitarias como policía o bomberos, complejos deportivas con un aforo superior a 700 personas, centros educativos con más de 500 alumnos, espacios públicos con un aforo de al menos mil personas y centros de trabajo con más de 250 empleados.