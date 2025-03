Una manifestación-caravana protestará el domingo en contra de la Ley de Amnistía en Plasencia

J. C. R. Miércoles, 22 de noviembre 2023, 08:12 Comenta Compartir

Plasencia es la única de las grandes ciudades de Extremadura que hasta la fecha no había celebrado una concentración en contra de la Ley ... de Amnistía. Sin embargo, eso va a cambiar el domingo 26 de noviembre. Ese día, un grupo de ciudadanos, no relacionados con ningún colectivo o asociación, ha convocado una manifestación-caravana en «contra de la Ley de Amnistía y en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la democracia». Eso es lo que reza en el perfil de Instagram del grupo convocante (Plasencia no amnistía), desde donde se trata de dar difusión al evento.

«Defendamos a España (...) y especialmente a Extremadura, la región más pobre de España, que observa indignada cómo se pretenden regalar miles de millones de euros a otras regiones ricas mientras aquí no tenemos ni un tren medianamente digno», dicen en sus redes sociales. La iniciativa parte de un grupo de amigos que asistieron a la manifestación de Cáceres. Echaron en falta algo parecido en Plasencia y se han animado a organizar una caravana de coches que arrancará desde el recinto ferial el domingo a partir de las 12.00 horas. Durará una hora y medio y está previsto que recorra avenida de Salamanca, Sor Valentina Mirón, ronda del Salvador, Pedro de Lorenzo, Juan Carlos I, rotonda de la bandera, avenida de La Salle, avenida Alfonso VIII, calle Talavera, Plaza Mayor, calle Trujillo, Calvo Sotelo, Cañada Real y avenida de la Hispanidad.

Temas

Plasencia

Extremadura