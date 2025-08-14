HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Malpartida acoge su Carnaval de Verano

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:56

J. C. R. Malpartida de Plasencia celebrará el sábado su Carnaval de Verano, a ritmo de los DJs Dani Sierra y Víctor Arjona. Tendrá lugar en el Espacio Multiusos del parque Municipal, a partir de las 23.59 horas. Nacido hace una década como fiesta juvenil de disfraces, se ha convertido en cita clave del verano chinato. La celebración forma parte del Verano Cultural 2025, que acoge también la Fiesta de Pensionistas y Jubilados. Hoy se abre su programa con el pregón de María Tejeda Fernández, a las 21.30 horas, seguido de una obra de teatro.

