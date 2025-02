Malestar en la Junta con la Policía Nacional por no dejar viajar a un agente de Plasencia a Valencia

Juan Carlos Ramos Plasencia Lunes, 4 de noviembre 2024, 12:22 Comenta Compartir

Plasencia despidió ayer a 13 voluntarios que, desde este lunes, están asistiendo a los damnificados por la DANA en Valencia. El equipo está integrado por nueve policías locales –incluidos cinco integrantes de Protección Civil–, tres bomberos y un agente de la Policía Nacional. Están realizando tareas de seguridad ciudadana y rescate en las áreas más afectadas, como el centro comercial Bonaire y su aparcamiento subterráneo.

En la expedición de voluntarios de Plasencia, en principio, iban a estar dos policías nacionales. Sin embargo, este domingo, solo pudo viajar uno. En teoría, por la negativa de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura a dar los permisos oportunos. «Es algo absolutamente inconcebible», dijo Fernando Manzano, Secretario General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, en la charla previa a las personas de Plasencia que viajaron a la zona cero.

Uno de los dos policías nacionales viajó a título personal en sus días propios. Otro se tuvo que ir a casa a minutos antes de que empezara la charla de Fernando Manzano a los voluntarios para dar instrucciones y para dibujar el mapa que se iban a encontrar en Valencia.

«La jefa superior de Policía de Extremadura se ha negado a firmar el permiso cuando se ha producido la activación. La activación se ha producido hoy (por el domingo) al filo de las 12 de la mañana», se lamentó Manzano.

«Yo puedo entender que, si desde la Junta de Extremadura, les pedimos que nos vamos a llevar 18 policías nacionales, estropeamos todos los servicios. Pero no puedo entender que les digamos que nos vamos a llevar dos a un equipo de rescate para unas funciones muy concretas de una emergencia, para la que se nos está pidiendo ayuda, y diga que no se puede firmar esa autorización y que se marchen como civiles», reconocía el responsable autonómico de Emergencias y Protección Civil.

Fernando Manzano, ante los voluntarios, decía no entender ni las formas ni el fondo: «Y además, dicen que si tienen que solicitar algún día que lo hagan por el conducto reglamentario. Eso no lo puedo entender, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de emergencia, en una emergencia, para lo que tenemos que estar es para ayudarnos. Para colaborar y para ayudarnos. No para poner ramas ni manos en las ruedas. No lo puedo entender».

Tampoco lo podía entender María Guardiola, que trasladó su malestar tanto a la Jefatura Superior como a la Delegación del Gobierno. «La presidenta de la Junta está muy enfadada. Ha estado hablando con el delegado de Gobierno y con la jefa superior de Policía y está muy enfadada. No hay ninguna explicación razonable para eximir de un servicio, puntualmente, a dos personas en este caso», decía Fernando Manzano a los voluntarios minutos antes de que Guardiola llegara a Plasencia para despedir a la expedición.

«Hay 97 policías en Plasencia y estamos eximiendo a dos personas. En Cáceres hay no sé cuántos y en Badajoz hay no sé cuántos. Si hace falta, podría incluso comisionar a dos personas aquí, a Plasencia. Que no creo que haga falta. Sería ya un poco raro que hiciera falta en un momento determinado. Pero bueno. Allá cada uno con sus decisiones y su conciencia», finalizaba diciendo Fernando Manzano.