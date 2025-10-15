Magenta, galardonado con el Premio Empresa Rehabilitadora

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El grupo empresarial placentino Magenta ha sido distinguido con el sexto Premio Empresa Rehabilitadora del Clúster de la Construcción de Extremadura, otorgado por la Fundación Pymecon. El galardón reconoce su trayectoria en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, así como su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la conservación del patrimonio construido.

La entrega del premio tuvo lugar en el marco de la XVII Semana de la Arquitectura de Extremadura (SMAEx), organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) y la Junta de Extremadura, con la colaboración de la Fundación Pymecon y el Arzobispado de Mérida-Badajoz. El acto se celebró en la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz.

Este reconocimiento pone en valor «la labor constante del Grupo Magenta en la mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación de inmuebles históricos».