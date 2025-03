La madre que denunció una agresión de un celador del Hospital a su hijo pide al TSJEx que se repita el juicio La madre sostiene que se vulneraron los derechos del menor, con discapacidad intelectual, al no considerar su testimonio ni las pruebas que presentó

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 2 de marzo 2025, 11:31 Comenta Compartir

El Diario Hoy publicó el pasado viernes que la Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso de apelación presentado por una madre que ... denunció la presunta agresión de un celador a su hijo de 17 años, con discapacidad intelectual, en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. La resolución confirmaba el sobreseimiento del caso, dictado inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 3 de Plasencia, ya que consideraba que se habían seguido correctamente los protocolos de contención. Ahora, a pesar de que no cabe recurso ante esta resolución, la denunciante ha elevado su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con la esperanza de que se reconsidere la situación y se garantice, según ella, un juicio justo. «Se habla mucho de las agresiones a sanitarios, que, por supuesto, no justifico, pero también hay agresiones de sanitarios a pacientes que no se visibilizan», señala la madre, que dice estar dispuesta a aportar toda la documentación necesaria para respaldar su denuncia.

Noticia relacionada Absuelven a un celador del Hospital Virgen del Puerto por una presunta agresión a un menor Los hechos se remontan al 22 de julio de 2023, cuando el joven sufrió un brote dentro del hospital. Según el informe judicial, el menor mostró una conducta agresiva y golpeó a personal sanitario y al celador investigado, que intervino para contener la situación. La madre del joven denunció que su hijo, de 1,80 metros y 90 kilos, fue agarrado por el cuello y sufrió lesiones. Según su testimonio, su hijo se encontraba hospitalizado debido a episodios de agresividad derivados de su condición. Durante una de sus visitas al hospital, la mujer relata que el joven expresó su descontento con la situación y señaló a los sanitarios como responsables de su malestar. Fue entonces cuando, según su versión, un celador lo habría reducido con fuerza, dejando marcas visibles en su piel. Al intentar defenderse, el menor causó un arañazo en la nariz del trabajador sanitario. La madre denuncia que tras el incidente, su hijo fue sometido a una mayor contención mecánica y química, lo que agravó su estado de salud. Al recibir el alta, el joven presentaba «un deterioro evidente», lo que la llevó a presentar una denuncia ante el juzgado de guardia y una reclamación formal en el hospital. No obstante, la investigación judicial desestimó su recurso, argumentando la falta de pruebas concluyentes. Según dice, la Audiencia Provincial también rechazó la petición de su abogada de realizar un reconocimiento forense al menor y de tomarle declaración a ella como testigo. La madre sostiene que se vulneraron los derechos de su hijo al no considerarse su testimonio ni las pruebas que presentó. Además, denuncia que las cámaras de seguridad del hospital, que podrían haber registrado el incidente, no aportaron imágenes del suceso. «Solo busco justicia para mi hijo y que hechos como este no se repitan», declara la madre, que también asegura estar recibiendo apoyo psicológico debido a la angustia derivada de este proceso. Afirma que su hijo ha quedado traumatizado y reacciona con temor al escuchar la palabra «hospital».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión