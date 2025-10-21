HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspecto actual de las viviendas ubicadas en el paraje de La Vinosilla, que han dejado de ser ilegales. HOY

Luz verde para la urbanización placentina de la Finca de La Vinosilla

Unidas Podemos reclama al equipo de Gobierno que empiece a planificar el refuerzo de servicios municipales para el nuevo barrio residencial

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado luz verde a la urbanización de La Vinosilla tras aprobar por amplia mayoría la viabilidad de la actuación urbanizadora de la Unidad de Actuación Integral UAI S-R17 del Plan General Municipal (PGM). La iniciativa, presentada por la comunidad de propietarios de la Finca La Vinosilla, salió adelante con los votos favorables del Partido Popular, PSOE, Unidas Podemos y Vox.

El acuerdo declara viable el desarrollo urbanístico del sector residencial SR-17 bajo un sistema de gestión indirecta por compensación, asumiendo los criterios fijados en la ficha urbanística del PGM y su modificación puntual previamente aprobada.

El Ayuntamiento publicará esta declaración en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica municipal, momento desde el que se activará un plazo de dos meses –prorrogable– para que los promotores presenten el programa de ejecución y la documentación técnica exigida por normativa, incluidas garantías y compromisos económicos. Si vencido ese plazo no se entrega toda la documentación, el procedimiento podría caducar.

El portavoz municipal, José Antonio Hernández, subrayó que se trata de «continuar el proceso de regularización iniciado hace años por los propietarios» y recalcó que, al tratarse ya de un sector consolidado del plan general, «queda abierta la fase para que puedan urbanizar como cualquier otro sector residencial, pues cumple con toda la normativa e informes favorables».

Unidas Podemos mostró su apoyo, pero advirtió que la urbanización implicará nuevos costes para las arcas municipales. Su portavoz, Mavi Mata, reclamó que el Ayuntamiento planifique «desde ya» el refuerzo de servicios como recogida de residuos, alumbrado o transporte, recordando que La Vinosilla está alejada del centro y no incluida actualmente en el itinerario del transporte público.

