Luz verde para reiniciar la regularización de las viviendas de Santa Bárbara de Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado el inicio de los trámites necesarios para la legalización de las 200 viviendas situadas en la sierra de Santa Bárbara. La medida, acordada en la junta de gobierno del 17 de octubre, incluye la emisión de los informes previos para la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM), que permitirá calificar la zona como asentamiento rústico irregular.

También se ha acordado remitir a la Junta de Extremadura el documento ambiental estratégico y la solicitud de modificación presentada por la Asociación de Afectados por el PGM el pasado mes de junio, con el fin de obtener el informe ambiental preceptivo. Este avance llega tras varios años de espera por parte de los propietarios, que iniciaron el proceso en 2020 y vieron rechazada su primera solicitud en 2023 debido a la falta de una modificación previa del PGM.

