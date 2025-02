Luz verde para modificar el PGM que regularizará las casas de La Vinosilla

El Pleno del Ayuntamiento de Plasencia dio luz verde este martes a la aprobación definitiva de una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) que tiene por objeto la reclasificación de terrenos de suelo no urbanizable a suelo urbanizable de uso residencial para la ... regularización de actuaciones clandestinas en La Vinosilla.

Esta aprobación llega tras la resolución en julio de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que aprobó «definitivamente la ordenación estructural de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana», aunque avisó que la legalización de las edificaciones «ni supone la extinción de las eventuales responsabilidades en que hubieran podido incurrir sus titulares».

Además, advirtió que para que la regularización sea exitosa, teniendo como ejemplo el entramado residencial del kilómetro 4 de enfrente, los propietarios tendrán que hacer frente a «las cargas legales, asumir los gastos de urbanización, obtener las preceptivas licencias de legalización y cumplir con los demás deberes legales que les sean exigibles».

El Ayuntamiento de Plasencia ya aprobó provisionalmente hace un año la modificación puntual del PGM con el objetivo regularizar las viviendas ilegales de La Vinosilla. Era el penúltimo paso de un proceso que comenzó en 2015 tras la revisión del PGM para hacer que esas casas pasaran de ser clandestinas a legalmente asentadas.

Esa modificación puntual fue aprobada a finales de 2020 por el Ayuntamiento. Posteriormente, se sometió a un proceso de alegaciones que culminó de forma satisfactoria el 5 de julio de 2021.

Sin embargo, dos años más tarde, ese proceso regresó a la casilla de salida a causa de que hubo cambios legales que condicionaron la modificación puntual del PGM. Entre ellos, los de la nueva Ley del Suelo, que hizo que la Junta de Extremadura suspendiera el expediente e invitara a que se adaptara a la legislación actual.

Preocupación de la oposición

En aquel momento, la aprobación modificación del PGM debía seguir dos vías: una modificación detallada que pasó el filtro del Ayuntamiento y la modificación estructural que aprobó la Junta.

Antes de la votación de la aprobación de la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para La Vinosilla, los grupos de Unidas Podemos y Vox mostraron su preocupación por la proximidad de la zona con el río Jerte y preguntaron si el informe de inundabilidad está lo más actualizado posible.

Fernando Pizarro lanzó un mensaje de tranquilidad: «Cuando la presa no existía, sí que teníamos problemas de inundación. Lo pueden ver en muchas fotografías de los años 70, cuando el deshielo en primavera inundaba toda la zona, sobre todo por San Lázaro. Yo confío en que ese informe que se incluye en el expediente de la Confederación Hidrográfica del Tajo esté acertado».

El alcalde aseguraba que los informes favorables de la Confederación suelen ser exhaustivos: «Es un organismo bastante conservador y sancionador. Uno de sus elementos claves y principios fundamentales es la sanción. A la hora de establecer los lugares que pueden ser inundables o no, ese informe me da certezas. Ellos no tienen ningún interés en que nosotros hagamos o no legal unas construcciones ilegales si están en un lugar que puede ser inundable. Eso me confiere tranquilidad».