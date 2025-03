Una luz para las supervivientes de la violencia de género

Juan Carlos Ramos Domingo, 26 de noviembre 2023, 08:26 Comenta Compartir

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Plasencia centró el acto institucional del 25N en el reconocimiento a dos mujeres que llevan años trabajando con víctimas de violencia de género. Se trata de la dombenitense Nuria Gómez Carmona, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la subdelegación del Gobierno, y la placentina Lourdes Fernández Jarque, psicóloga del Punto de Atención Psicológica de la ciudad.

A pesar de su juventud, Lourdes Fernández Jarque es la gran luz que guía a las mujeres que acuden al PAP desde su creación en 2006. Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, es especialista en psicología feminista y tiene una amplia formación en igualdad y violencia de género. En estos 17 años, ha visto miles de casos (solo en 2023 ha atendido a 300 mujeres), pero no se cansa de luchar a diario por alcanzar una sociedad más justa y más igualitaria y donde la violencia machista no tenga cabida.

«Este reconocimiento no lo considero un reconocimiento a mí, sino que es un reconocimiento a la necesidad de la atención psicológica a las mujeres víctimas y supervivientes, a las que son capaces de salir y conseguir una vida nueva, a las que salen gracias a centros terapéuticos. Sola, no se sale fácilmente; es trabajo de muchas personas», decía Lourdes Fernández en su discurso.

Como tutora del Punto de Atención Psicológica, siempre trata de trasladar la importancia que tiene un recurso asistencial para la recuperación de las mujeres que son víctimas de abusos. «El PAP tiene como objetivo ayudar a construir sus propias vidas fuera de los roles del patriarcado, a que ellas misma diseñen su camino sin estar condicionadas por nada. Es muy importante que se lleguen a transformar, que entiendan sus fortalezas y que cada día se hagan más independientes», explicaba en su alocución en el salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia.

En su tarea diaria, no solo es necesaria una implicación profesional o vocacional, sino que muchas veces trasciende también a lo personal: «Son muchas las mujeres que han pasado por mi mesa. Han llorado, han reído, pero sobre todo han crecido como mujeres, han crecido como personas. Han vuelto a sentirse válidas y poderosas».

Ampliar Lourdes Fernández, con Nuria Gómez, la otra premiada. DAVID PALMA

Pero por mucho que se dedique en cuerpo y alma a su trabajo, Lourdes Fernández está convencida de que alcanzar una situación justa, igualitaria y donde no exista el maltrato es algo que implica a toda la sociedad: «Hay que seguir trabajando en igualdad, porque yo lo veo en el día a día, en el crecimiento de mi hijo y de mi hija. Todavía los roles del patriarcado pesan mucho y día a día necesitamos hacer nuestro trabajo (...) La violencia de género no entiende de estatus social ni de raza. Tan solo la define un hecho: ser mujer y estar en una relación de desequilibrio y en una dependencia emocional. Yo no considero que haya mujeres débiles, sino que hay mujeres a las que no les han dejado brillar».

