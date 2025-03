Una lona para evitar la caída de más adoquines del muro placentino de Valcorchero

ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 13 de abril 2022, 13:41 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

El paredón que delimita la urbanización de los Altos de Valcorchero comenzó a desprenderse ayer y esta mañana, con el fin de evitar la caída de más adoquines, el Ayuntamiento ha instalado una lona que cubre el agujero abierto en la parte del muro por la calle Garganta de los Infiernos.

Se trata de una medida provisional hasta que se tenga el proyecto de consolidación del muro que recoja qué actuación hay que llevar a cabo para evitar nuevos desprendimientos y dar por tanto una solución definitiva a un problema sobre el que los vecinos llevan años alertando. Especialmente lo han hecho en los últimos meses, tras constatar que la parte del muro que ahora se ha caído estaba abombada y que la acera que limita con ella estaba en una situación intransitable, con socavones y losetas rotas.

Un problema, además, que no solo afecta al acerado sino al pavimento de la calzada en su conjunto, con tal deformación que impide que algunos vecinos puedan acceder con el coche a sus garajes. Sin olvidar que el propio muro también presenta grietas. De hecho, y aunque desde el Ayuntamiento se les venía reiterando que no había riesgo de caía, los vecinos han dejado claro en este periódico su preocupación por el avance del deterioro del muro y de la calle Garganta de los Infiernos de principio a fin. «Nos aseguran que el muro no se va a caer, pero la calle se abre cada vez más y estamos muy preocupados».

Frente a su preocupación, desde el Ayuntamiento se aseguró que no había ningún peligro, ningún riesgo de derrumbe. Ahora, tras la caída de los adoquines en la zona donde el paredón estaba abombada, señala que lo único que se ha desprendido es el recubrimiento estético, o sea, los adoquines, que no ejercen una función estructural o de sostén, sino únicamente ornamental.

