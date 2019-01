«Estamos logrando reconstruir nuestro hogar tras el incendio» Santiago y Paqui, en la cocina que han empezado a reformar tras el incendio de noviembre. :: D. PALMA Santiago y Paqui reciben donativos de casi un centenar de personas anónimas | Familiares y amigos del matrimonio les ayudan cada día para lograr que puedan regresar a su piso de San Miguel ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 6 enero 2019, 08:53

plasencia. «Me gustaría estar en la Feria aquí, en mi casa, es la fecha que me he propuesto», afirma Paqui. Su marido, Santiago, le dice que seguro que es así, si no antes. Porque el matrimonio, ayudado por otros familiares y amigos, no ha parado de trabajar en su piso del barrio de San Miguel desde el día siguiente en que un incendio lo arrasó por completo.

Ocurrió el 19 del pasado mes de noviembre. Las llamas comenzaron en la cocina, aunque se desconocen los motivos que provocaron el fuego, cuando solo Azahara, hija de Santiago y Paqui, estaba en la casa. Fue sobre las 9.30 cuando el 112 recibió el aviso. Para entonces la joven ya estaba en el balcón de la vivienda, al que se accede desde el salón y que da directamente a la calle San Cristóbal.

«El techo de la cocina de desplomó y el estruendo hizo que se despertara; cuando abrió la puerta de su habitación, todo se llenó de humo y, por eso, corrió hacia el balcón, donde estuvo hasta que la rescataron», contó su padre tras el incendio. Junto a ella se quedó uno de los dos perros de la familia. El otro murió asfixiado en el fuego.

«Pero lo importante es que todos estamos bien y que trabajamos en la casa, que estamos logrando reconstruir nuestro hogar con la ayuda de muchas personas», afirma Paqui. Con la de familiares «y amigos que son como de la familia, por supuesto», pero también con la ayuda anónima, desinteresada y solidaria de casi un centenar de personas que desde la tragedia han ingresado donativos para la familia en su cuenta de La Caixa.

«Son pequeñas cantidades en la mayoría de los casos, pero lo agradecemos muchísimo, de corazón, porque lo poquito hace mucho y, en este caso, nos está dando la posibilidad de trabajar cada día en el piso para poder así reconstruirlo antes y poder volver a nuestra casa». Personas anónimas y también empresas de la ciudad que han tendido una mano a esta familia de San Miguel. Como el caso de Romu, para la que Santiago ha trabajado en el pasado, «y que nos han dado 600 euros en material, algo que lógicamente nos emociona, porque es con esta ayuda y con la de quienes ingresan dinero en la cuenta con la que estamos saliendo hacia adelante».

Todos los oficios

Aunque el olor a humo aún persiste en el piso, en el cuarto del número 3 de la calle San Cristóbal, «hemos eliminado casi todo el negro que había, nos queda el techo», señala Santiago. Porque las ventanas ya se han cambiado y las paredes de la mayor parte de las habitaciones también. «Vamos poco a poco, y además del techo, nos queda el suelo, una habitación y después pintar, amueblar... Pero, lo dicho, seguro que para la Feria ya estamos de nuevo en nuestro hogar, con nuestras cosas, a las que echo mucho de menos», añade su mujer.

Cuenta para eso en la familia con profesionales de todos los oficios precisos. «Tengo un sobrino fontanero, otro electricista, un hermano y un cuñado que son pintores, y mi marido y mi hijo, carpinteros; tengo de todo en casa». Por eso, cuando se le ofreció mano de obra tras el incendio para ayudarles a reconstruir su hogar, «dije que no era necesario, que tengo de todo en la familia; yo solo pido lo que no tengo». Es el motivo por el que lamenta que «Hacienda se vaya a quedar con una parte de los donativos que me ingresan cuando haga la declaración de la renta, porque lo cierto es que si recibo donativos es porque los necesito».

También le gustaría conocer a todas las personas anónimas que les están ayudando en estos meses difíciles. «Quisiera saber quiénes son para agradecerlos su esfuerzo, la ayuda tan importante que nos están prestando».